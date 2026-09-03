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Cicilia Margarettha
Jumat, 4 September 2026 | 00.00 WIB

Bikin Kulit Mulus Lagi! 10 Cara Menghilangkan Jerawat di Bokong dengan Cepat dan Ampuh

Mengatasi jerawat pada area bokong./pexels.com - Image

Mengatasi jerawat pada area bokong./pexels.com

JawaPos.com - Kemunculan bintik merah atau jerawat di area bokong sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman, mengganggu rasa percaya diri dan menjadi tanda adanya gangguan kesehatan.

Meskipun sekilas tampak serupa dengan jerawat pada wajah (acne vulgaris), kondisi ini sebenarnya lebih sering disebabkan oleh folikulitis, yaitu peradangan atau infeksi pada folikel rambut akibat gesekan pakaian, penumpukan keringat, hingga penyumbatan sel kulit mati.

Mengatasi bentol dan jerawat di area sensitif memerlukan perawatan khusus yang berfokus pada kebersihan, eksfoliasi lembut, serta menjaga kelembapan kulit.

Mengubah kebiasaan harian sederhana menjadi kunci utama dalam meredakan peradangan dan mengembalikan kehalusan kulit.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), menyebutkan cara menghilangkan jerawat di bokong agar kulit kembali mulus.

Folikulitis dan jerawat badan (body acne) berhubungan erat dengan penyumbatan folikel akibat penumpukan keratin berlebih serta infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau jamur.

Studi dermatologi klinis menunjukkan bahwa penggunaan agen eksfoliator kimia lembut yang dipadukan dengan bahan antibakteri mampu menembus lapisan sebasea dan melarutkan sel kulit mati.

Pendekatan ini terbukti secara klinis efektif mengurangi penyumbatan pori, menekan peradangan, serta mempercepat pemulihan tekstur kulit.

Berikut adalah 10 cara ampuh dan cepat untuk menghilangkan jerawat di bokong agar kulit kembali mulus:

1. Mandi secara teratur setelah beraktivitas

Editor: Hanny Suwindari
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