Polusi dan Sinar UV Bisa Ganggu Skin Barrier, Ini Cara Menjaga Ketahanan Kulit

Ilustrasi dokter memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit. (Istimewa)
JawaPos.com - Paparan polusi, sinar ultraviolet (UV), perubahan cuaca, hingga aktivitas sehari-hari dapat memengaruhi kesehatan kulit.
Karena itu, menjaga kulit tidak cukup hanya dengan memilih produk perawatan, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan skin barrier dalam mempertahankan fungsi perlindungannya.
Persoalan tersebut semakin relevan ketika masyarakat menghadapi paparan lingkungan secara terus-menerus.
Konsep ini dikenal sebagai exposome, yakni keseluruhan paparan dari lingkungan dan gaya hidup yang dapat memengaruhi kondisi tubuh, termasuk kulit.
Ketika skin barrier mengalami gangguan, kulit dapat menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap berbagai masalah.
Kondisi tersebut membuat upaya mempertahankan fungsi pelindung kulit menjadi bagian penting dari perawatan kulit, terutama bagi mereka yang sehari-hari berhadapan dengan polusi, paparan matahari, perubahan suhu, maupun faktor lingkungan lainnya.
Skin barrier merupakan salah satu sistem pertahanan utama kulit.
Fungsinya antara lain membantu mempertahankan kelembapan sekaligus melindungi kulit dari berbagai paparan eksternal.
Gangguan pada fungsi tersebut dapat membuat kulit lebih mudah mengalami kekeringan, sensitif, atau tidak nyaman.
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Jawa Pos
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