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Irfan Ferdiansyah
Senin, 7 September 2026 | 05.25 WIB

8 Sifat Orang Dewasa yang Sejak Kecil Selalu Diminta Menghabiskan Makanan Menurut Psikologi

seseorang yang tumbuh besar mendengar habiskan makananmu (Freepik/nomadsoul1) - Image

seseorang yang tumbuh besar mendengar habiskan makananmu (Freepik/nomadsoul1)

JawaPos.com – Kalimat seperti “habiskan makananmu karena masih banyak orang yang kelaparan” mungkin terdengar sederhana. Bagi banyak anak, ucapan tersebut menjadi bagian dari keseharian di meja makan.

Orang tua biasanya menyampaikan nasihat itu dengan maksud mengajarkan rasa syukur, menghargai makanan, serta tidak membuang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan.

Namun, pesan yang terus diulang sejak kecil dapat ikut memengaruhi cara seseorang memandang makanan, tanggung jawab, kebutuhan pribadi, hingga hubungan dengan orang lain ketika beranjak dewasa.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kecenderungan perilaku yang dapat muncul pada orang yang tumbuh dengan pesan tersebut. Meski demikian, pengaruh pola asuh setiap orang tentu berbeda dan tidak bisa dianggap sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang.

1. Terbiasa Menghargai Apa yang Dimiliki

Sejak kecil, mereka mendapatkan pemahaman bahwa sesuatu yang sudah dimiliki sebaiknya tidak disia-siakan.

Kebiasaan tersebut dapat terbawa ke kehidupan dewasa. Mereka mungkin menjadi pribadi yang cukup menghargai makanan, barang, waktu, maupun hubungan dengan orang lain.

Ketika mempunyai sesuatu, mereka cenderung berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin sebelum menggantinya dengan yang baru.

2. Sering Merasa Bersalah

Nasihat mengenai makanan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang cukup kuat.

Pada sebagian orang, kebiasaan tersebut membuat mereka mudah merasa bersalah ketika tidak mampu memenuhi harapan. Perasaan ini tidak selalu berhenti pada urusan makanan.

Dalam situasi tertentu, mereka mungkin merasa tidak enak ketika menolak permintaan orang lain atau ketika harus mendahulukan kebutuhan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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