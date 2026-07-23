Jangan Lakukan! Ini 4 Kebiasaan Malam Hari yang Merusak Kesehatan Kulit

JawaPos.com - Jika kulit masih terlihat kusam dan kurang bercahaya meski sudah rutin menggunakan produk perawatan, penyebabnya belum tentu terletak pada skincare yang digunakan. Tanpa disadari, kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur juga dapat memengaruhi kondisi kulit dan menghambat proses regenerasinya.

Malam hari merupakan waktu ketika kulit melakukan perbaikan secara alami. Karena itu, rutinitas sebelum tidur, seperti membersihkan wajah dan menjaga kelembapan kulit, memiliki peran penting dalam mendukung proses tersebut. Sayangnya, masih banyak orang yang melakukan kebiasaan tertentu yang justru mengurangi efektivitas perawatan kulit.

Akibatnya, kulit dapat tampak lebih kusam, lelah, dan kehilangan kilau alaminya meskipun telah menggunakan produk perawatan dengan harga yang tidak murah.

Mengutip English Jagran, berikut empat kebiasaan malam hari yang sebaiknya dihindari agar kulit tetap sehat, cerah, dan bercahaya.

1. Lupa membersihkan wajah sebelum tidur

Penting untuk menghilangkan kotoran dan debu. Jangan pernah tidur dengan kulit kotor.

Debu, keringat, dan polutan yang menyumbat pori-pori menyebabkan jerawat.

Oleh karena itu, membersihkan wajah di malam hari akan menghasilkan kulit yang bercahaya.

2. Mengonsumsi makanan pedas larut malam