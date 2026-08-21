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Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 21.33 WIB

Jangan Langsung Tidur, 7 Langkah Ini Bisa Bantu Menjaga Kesehatan Kulit

Ilustrasi orang yang memakai skincare sebelum tidur (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang memakai skincare sebelum tidur (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Perawatan kulit tidak hanya perlu dilakukan pada pagi hari. Malam hari juga menjadi waktu yang penting untuk memberikan perhatian ekstra pada kulit setelah seharian berhadapan dengan berbagai faktor dari lingkungan.

Paparan sinar matahari, polusi, debu, keringat, dan penggunaan makeup dapat membuat kulit membutuhkan pembersihan dan perawatan yang tepat sebelum beristirahat.

Karena itu, beberapa kebiasaan sederhana sebelum tidur dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk membantu menjaga kelembapan dan kesehatan kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan sebelum tidur yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit.

1. Bersihkan wajah sebelum tidur

Langkah pertama yang sebaiknya tidak dilewatkan adalah membersihkan wajah. Gunakan pembersih yang lembut untuk menghilangkan sisa makeup, minyak, keringat, debu, dan kotoran yang menempel sepanjang hari.

Membersihkan wajah dengan baik membantu mengurangi penumpukan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori. Setelah wajah bersih, produk perawatan berikutnya juga dapat digunakan dengan lebih nyaman.

2. Gunakan pelembap

Setelah membersihkan wajah, jangan lupa mengaplikasikan pelembap sesuai jenis kulit.

Pelembap membantu menjaga kadar air pada kulit dan mendukung fungsi lapisan pelindung kulit. Langkah ini terutama penting bagi mereka yang memiliki kulit kering atau mudah sensitif.

Pilih produk dengan tekstur dan kandungan yang sesuai dengan kebutuhan kulit agar nyaman digunakan sepanjang malam.

3. Rutin mengganti sarung bantal

Kebersihan tempat tidur ternyata juga berkaitan dengan perawatan kulit. Sarung bantal yang jarang diganti dapat menyimpan minyak, keringat, debu, dan berbagai kotoran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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