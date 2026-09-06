Sering Dilakukan, 7 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Membuat Rambut Tumbuh Lebih Lambat

JawaPos.com – Memiliki rambut yang tebal, sehat, dan tumbuh dengan baik menjadi dambaan banyak orang. Berbagai produk perawatan pun kerap digunakan untuk mendapatkan rambut sesuai keinginan.

Namun, pertumbuhan rambut tidak hanya dipengaruhi oleh produk yang digunakan. Kebiasaan sehari-hari dalam merawat rambut, pola makan, hingga kondisi tubuh juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan rambut.

Beberapa rutinitas yang terlihat sepele bahkan berpotensi membuat rambut lebih mudah rusak dan patah. Akibatnya, rambut tampak sulit memanjang meskipun sebenarnya proses pertumbuhannya tetap berlangsung.

Selain faktor genetik dan kondisi kesehatan, cara seseorang memperlakukan rambut juga patut diperhatikan.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat pertumbuhan rambut menjadi kurang optimal.

1. Terlalu Sering Mencuci Rambut Menjaga kebersihan rambut memang penting. Namun, frekuensi keramas yang terlalu sering dapat membuat minyak alami pada kulit kepala dan rambut berkurang.

Jika minyak alami terlalu banyak hilang, rambut bisa menjadi lebih kering dan rentan mengalami kerusakan. Kondisi rambut yang kering juga membuat batang rambut lebih mudah patah.

Karena itu, frekuensi mencuci rambut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan jenis rambut masing-masing.

2. Terlalu Sering Menggunakan Alat Pemanas Hair dryer, catokan, dan alat penata rambut lainnya memang praktis untuk membantu mendapatkan gaya rambut yang diinginkan.