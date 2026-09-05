Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 10 Kebiasaan Makan Ini Kurang Baik untuk Jantung

ilustrasi kebiasaan makan tidak sehat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjaga kesehatan jantung tidak hanya dilakukan dengan berolahraga secara rutin. Apa yang dikonsumsi setiap hari juga memiliki peran penting terhadap kondisi sistem kardiovaskular.
Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan makan yang dilakukan berulang kali dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh. Jika berlangsung dalam jangka panjang, pola makan yang kurang sehat dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tidak sehat, obesitas, hingga gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung.
Karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dikurangi. Dilansir dari NDTV, berikut 10 kebiasaan makan yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung.
Camilan kemasan, mi instan, makanan siap saji, hingga sejumlah produk daging olahan sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan.
Produk tersebut umumnya dapat mengandung natrium, lemak jenuh, gula, serta berbagai bahan tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Jika menjadi bagian dari pola makan sehari-hari, konsumsi berlebihan dapat berkontribusi terhadap faktor risiko seperti tekanan darah dan kadar kolesterol yang tidak sehat.
Kebiasaan menikmati makanan dan minuman manis secara berlebihan juga perlu diperhatikan.
Minuman berpemanis, permen, kue, maupun produk sarapan dengan tambahan gula dapat meningkatkan asupan kalori. Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan gangguan metabolisme yang berkaitan dengan kesehatan jantung.
Asupan natrium yang terlalu tinggi dapat berdampak pada tekanan darah, terutama pada orang yang sensitif terhadap natrium.
Selain menambahkan banyak garam ketika memasak, sumber natrium juga dapat berasal dari makanan kemasan dan camilan gurih. Karena itu, membaca label kandungan natrium pada makanan kemasan dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengontrol asupan.
Melewatkan sarapan bukan otomatis berarti seseorang akan mengalami penyakit jantung. Namun, kebiasaan tersebut dapat menjadi masalah apabila membuat pola makan sepanjang hari menjadi kurang teratur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa