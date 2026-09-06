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Rabbany Wanadriani
Minggu, 6 September 2026 | 22.49 WIB

6 Kebiasaan Unik yang Kerap Dimiliki Orang dengan IQ Tinggi, Ada yang Suka Kucing

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan soal atau mendapatkan nilai tinggi. Secara umum, kecerdasan mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir logis, memecahkan masalah, beradaptasi, hingga menghasilkan gagasan baru.

Menariknya, sejumlah penelitian dan pembahasan psikologi menemukan adanya hubungan antara kemampuan kognitif dengan beberapa karakter yang mungkin tidak langsung dianggap sebagai tanda kecerdasan.

Namun, sifat-sifat tersebut tentu tidak dapat digunakan sebagai tes IQ. Seseorang yang memiliki salah satu atau beberapa karakter di bawah ini belum tentu mempunyai IQ tinggi, begitu pula sebaliknya.

Dilansir dari YourTango, berikut enam sifat tidak terduga yang kerap dikaitkan dengan orang-orang dengan kemampuan kognitif tinggi.

1. Tidak Terlalu Canggung Menggunakan Kata Kasar

Salah satu temuan yang cukup menarik berkaitan dengan kebiasaan menggunakan kata-kata kasar.

Orang yang sesekali mengumpat tidak otomatis memiliki kecerdasan lebih tinggi. Namun, beberapa penelitian mengenai bahasa menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan banyak kata tabu atau kata kasar dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan kemampuan verbal yang baik.

Artinya, penggunaan kata kasar tidak selalu menunjukkan seseorang memiliki kosakata yang terbatas. Dalam konteks tertentu, orang tersebut justru mungkin mempunyai perbendaharaan kata yang cukup luas.

Meski begitu, kemampuan berbahasa tetap perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari seberapa sering seseorang mengumpat.

2. Berani Mencoba Hal yang Mengandung Risiko

Orang dengan kemampuan kognitif tinggi terkadang lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan situasi yang belum diketahui.

Rasa ingin tahu membuat mereka tertarik mengeksplorasi berbagai kemungkinan, termasuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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