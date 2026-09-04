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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 21.43 WIB

7 Alasan Orang Suka Begadang Meski Menyesal Keesokan Harinya Menurut Psikologi

Alasan orang suka begadang meski menyesal keesokan harinya menurut psikologi (Magnific/ diana.grytsku) - Image

Alasan orang suka begadang meski menyesal keesokan harinya menurut psikologi (Magnific/ diana.grytsku)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan tidur larut malam sering muncul dari berbagai alasan yang sulit dihindari.

Kurang tidur diketahui dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang secara keseluruhan.

Meski menyadari dampaknya, banyak orang tetap sulit menghentikan kebiasaan begadang yang terus berulang setiap malam.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (4/9), berikut tujuh alasan yang biasa membuat orang suka begadang meski menyesalinya keesokan hari.

1. Mengalami kecemasan yang berlebihan

Kenangan memalukan di masa lalu sering muncul secara tiba-tiba saat seseorang berbaring di malam hari.

Ingatan tersebut sering membuat seseorang terjaga hingga larut malam sambil terus memikirkannya berulang kali.

Editor: Novia Tri Astuti
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