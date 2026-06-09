Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.03 WIB

4 Zodiak Ini Menyesal karena Menikah Terlalu Cepat, Beranggapan Menikah dengan Orang yang Salah

Ilustrasi pernikahan/Magnific - Image

Ilustrasi pernikahan/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat selektif dalam memilih pasangan. Namun, ada juga zodiak yang cenderung terburu-buru menjalin hubungan.

Akibatnya, mereka berisiko menikah terlalu cepat. Sehingga kemungkinan mereka bukanlah pasangan terbaik.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut menikah terlalu cepat, sehingga menganggap bahwa mereka hidup bersama orang yang salah.

Aries termasuk zodiak yang paling mungkin menikahi orang yang salah karena tidak selalu mampu mengendalikan ritme dalam hubungan. Terkadang anda bergerak terlalu cepat.

Perasaan yang kuat membuat anda mengambil komitmen tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Anda ingin menjalani setiap momen sepenuhnya.

Virgo sangat peduli dengan penilaian orang lain terhadap diri anda. Anda mungkin memilih menetap dengan seseorang yang sebenarnya bukan pasangan terbaik hanya karena merasa dikejar waktu.

Anda tidak ingin menjadi orang terakhir yang mencapai tahap menikah terlambat. Sehingga, virgo memilih bertahan dengan pasangan yang ada saat ini.

Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Capricorn bukan tipe orang yang suka bermain-main di dalam hubungan.

Anda bisa terburu-buru membuat komitmen serius karena merasa hubungan akan lebih baik jika dilakukan dengan orang baru.

Leo akan merasa bahagia di dalam hubungan selama pasangan terus memberikan kasih sayang. Namun, fase berbunga-bunga tidak selalu bertahan lama.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Dua Lipa dan Callum Turner Resmi Menikah dalam Upacara Tertutup yang Digelar di London - Image
Infotainment

Dua Lipa dan Callum Turner Resmi Menikah dalam Upacara Tertutup yang Digelar di London

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.20 WIB

Soal Pernikahan Fuji, Begini Kata Haji Faisal - Image
Entertainment

Soal Pernikahan Fuji, Begini Kata Haji Faisal

Kamis, 28 Mei 2026 | 16.01 WIB

Kevin Gusnadi Sudah Dekat dengan Keluarga Ayu Ting Ting, Siap Nikah Tahun Ini? - Image
Entertainment

Kevin Gusnadi Sudah Dekat dengan Keluarga Ayu Ting Ting, Siap Nikah Tahun Ini?

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.35 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore