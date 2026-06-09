4 Zodiak Ini Menyesal karena Menikah Terlalu Cepat, Beranggapan Menikah dengan Orang yang Salah

Ilustrasi pernikahan/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat selektif dalam memilih pasangan. Namun, ada juga zodiak yang cenderung terburu-buru menjalin hubungan.
Akibatnya, mereka berisiko menikah terlalu cepat. Sehingga kemungkinan mereka bukanlah pasangan terbaik.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut menikah terlalu cepat, sehingga menganggap bahwa mereka hidup bersama orang yang salah.
Aries
Aries termasuk zodiak yang paling mungkin menikahi orang yang salah karena tidak selalu mampu mengendalikan ritme dalam hubungan. Terkadang anda bergerak terlalu cepat.
Perasaan yang kuat membuat anda mengambil komitmen tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Anda ingin menjalani setiap momen sepenuhnya.
Virgo
Virgo sangat peduli dengan penilaian orang lain terhadap diri anda. Anda mungkin memilih menetap dengan seseorang yang sebenarnya bukan pasangan terbaik hanya karena merasa dikejar waktu.
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Anda tidak ingin menjadi orang terakhir yang mencapai tahap menikah terlambat. Sehingga, virgo memilih bertahan dengan pasangan yang ada saat ini.
Capricorn
Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Capricorn bukan tipe orang yang suka bermain-main di dalam hubungan.
Anda bisa terburu-buru membuat komitmen serius karena merasa hubungan akan lebih baik jika dilakukan dengan orang baru.
Leo
Leo akan merasa bahagia di dalam hubungan selama pasangan terus memberikan kasih sayang. Namun, fase berbunga-bunga tidak selalu bertahan lama.
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