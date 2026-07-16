11 Trik Psikologis untuk Membuat Mantan Menyesal Telah Melepaskan Anda

JawaPos.com - Putus cinta sering menjadi salah satu pengalaman emosional yang paling sulit dilalui.

Setelah hubungan berakhir, banyak orang bertanya-tanya apakah mantan pasangan suatu saat akan menyesali keputusannya.

Menariknya, berbagai kajian psikologi menunjukkan bahwa kesan mendalam setelah putus bukan muncul karena permainan emosi atau manipulasi, melainkan karena seseorang mampu bangkit, berkembang, dan menjalani hidup yang lebih baik.

Inilah yang sering membuat mantan melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda.

Alih-alih berusaha membuat mantan cemburu atau terus mencari perhatian, psikologi justru menekankan pentingnya proses pemulihan diri.

Ketika seseorang fokus memperbaiki kualitas hidup, membangun kepercayaan diri, dan menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada hubungan yang telah berakhir, perubahan tersebut akan terlihat secara alami.

Perlu dipahami bahwa tidak ada cara yang dapat menjamin seseorang akan menyesal atau ingin kembali.