Sering Tidak Sarapan, 4 Perubahan Ini Bisa Memengaruhi Pikiran dan Perilaku

ilustrasi orang yang melewatkan sarapan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sarapan kerap dianggap sebagai salah satu bagian penting dari rutinitas pagi. Namun, tidak semua orang terbiasa makan setelah bangun tidur.
Sebagian orang memilih langsung memulai aktivitas karena terburu-buru, sementara lainnya lebih memilih menambah waktu tidur atau memang belum merasa lapar pada pagi hari.
Kebiasaan melewatkan sarapan sendiri dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pola hidup hingga kebiasaan makan seseorang. Sejumlah penelitian juga menemukan adanya hubungan antara pola makan pagi dengan suasana hati, konsentrasi, serta kondisi psikologis.
Meski demikian, hubungan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang tidak sarapan pasti mengalami persoalan mental tertentu. Ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi kondisi psikologis seseorang.
Dilansir dari YourTango, berikut empat kecenderungan yang disebut dapat berkaitan dengan kebiasaan melewatkan sarapan.
Rasa lapar yang muncul setelah tidak makan dalam waktu cukup lama dapat membuat seseorang merasa lebih mudah terganggu atau tidak nyaman.
Ketika tubuh membutuhkan asupan makanan, hormon ghrelin turut berperan dalam munculnya rasa lapar. Kondisi lapar yang intens pada sebagian orang dapat membuat pengendalian emosi dan dorongan sesaat menjadi lebih sulit.
Akibatnya, seseorang mungkin lebih mudah mengambil keputusan secara spontan atau bereaksi terhadap persoalan kecil tanpa mempertimbangkannya secara matang.
Karena itu, rasa lapar bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang merespons situasi tertentu.
Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara kebiasaan melewatkan sarapan dengan gejala depresi dan kecemasan.
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Jawa Pos
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