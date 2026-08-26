Resep Egg Muffins Tinggi Protein, Ide Sarapan Praktis dengan Ayam dan Sayuran

JawaPos.com - Bosan dengan menu sarapan telur yang hanya dibuat dadar atau telur rebus? Egg muffins bisa menjadi alternatif yang lebih menarik karena telur dipadukan dengan ayam, zucchini, jamur, dan keju kemudian dipanggang dalam cetakan hingga matang.

Resep egg muffins ini dibagikan oleh akun Instagram @cik.tantri. Dikutip dari @cik.tantri, menu tersebut menggunakan campuran putih telur dan telur utuh, kemudian diisi dengan tumisan sayuran serta dada ayam yang sudah dimasak.

Penggunaan 300 ml putih telur dan tiga butir telur utuh membuat bahan utama menu ini tetap berasal dari telur. Sementara dada ayam memberikan tambahan protein sekaligus membuat egg muffins terasa lebih mengenyangkan ketika disantap.

Isian sayurannya terdiri dari zucchini dan jamur shimeji. Zucchini memberikan tekstur lembut dan rasa ringan, sedangkan jamur shimeji memberikan aroma serta rasa gurih yang cocok dipadukan dengan telur.

Bawang bombay dan bawang putih digunakan sebagai bumbu dasar tumisan. Keduanya ditumis hingga harum sebelum jamur dan zucchini dimasukkan agar aroma sayuran menjadi lebih sedap.

Dada ayam dipotong berbentuk kotak kemudian dimasak dengan metode pan fried. Setelah matang, ayam dicampurkan bersama tumisan sayuran dan keju parut sebelum dimasukkan ke dalam cetakan.

Keju menjadi salah satu bahan yang membuat egg muffins terasa lebih gurih. Ketika dipanggang, keju akan meleleh dan menyatu dengan telur serta isian ayam dan sayuran.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, yaitu garam, lada, dan kaldu jamur. Bumbu tersebut digunakan baik untuk tumisan maupun campuran telur sehingga rasa keseluruhan tetap gurih tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.

Setelah seluruh isian siap, campuran telur dituangkan ke dalam cetakan yang sudah diisi tumisan ayam dan sayuran. Egg muffins kemudian dipanggang hingga matang sempurna selama kurang lebih 20 menit.

Karena dibuat dalam cetakan berukuran kecil, egg muffins juga cukup praktis untuk disajikan sebagai menu sarapan. Bentuknya yang individual membuatnya mudah disantap tanpa perlu dipotong seperti telur dadar berukuran besar.

Bahan

1/2 buah bawang bombay, potong kotak

2 siung bawang putih, cincang

1 buah zucchini, potong kotak

1 bungkus jamur shimeji

200 gram dada ayam, potong kotak

50 gram keju, parut

300 ml putih telur

3 butir telur utuh

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan dada ayam, kemudian potong menjadi bentuk kotak dengan ukuran yang relatif kecil agar mudah dimasukkan ke dalam cetakan egg muffins.

2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan potongan dada ayam, kemudian masak dengan metode pan fried hingga ayam matang dan bagian luarnya mulai kecokelatan.

3. Angkat ayam yang sudah matang dan sisihkan terlebih dahulu. Gunakan wajan yang sama untuk menyiapkan tumisan sayuran.

4. Masukkan bawang bombay dan bawang putih ke dalam wajan. Tumis hingga keduanya harum dan bawang bombay mulai terlihat layu.

5. Tambahkan jamur shimeji dan zucchini yang sudah dipotong. Bumbui dengan garam, lada, dan kaldu jamur, kemudian tumis hingga sayuran mulai layu.

6. Masukkan kembali potongan dada ayam ke dalam tumisan. Tambahkan keju parut, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

7. Setelah tumisan ayam dan sayuran matang, matikan api dan sisihkan. Biarkan campuran sedikit turun suhunya sebelum dimasukkan ke dalam cetakan.

8. Pecahkan tiga butir telur utuh ke dalam wadah. Tambahkan 300 ml putih telur, kemudian bumbui dengan garam dan lada.

9. Kocok putih telur dan telur utuh hingga tercampur rata. Tidak perlu mengocoknya terlalu lama, cukup hingga seluruh bahan menyatu.

10. Siapkan cetakan egg muffins dan isi dengan tumisan sayuran serta ayam. Jangan mengisi cetakan terlalu penuh agar masih tersedia ruang untuk campuran telur.

11. Tuangkan campuran telur ke dalam cetakan hingga menutupi isian. Pastikan ayam dan sayuran tersebar cukup merata pada setiap cetakan.

12. Panggang dalam oven hingga matang sempurna selama kurang lebih 20 menit. Pastikan bagian tengah egg muffins sudah set sebelum dikeluarkan dari oven.

13. Setelah matang, keluarkan egg muffins dari oven dan biarkan sedikit hangat. Lepaskan dari cetakan secara perlahan, kemudian sajikan.

Egg muffins bisa menjadi pilihan ketika ingin sarapan yang praktis tetapi tetap memiliki isian yang cukup lengkap. Perpaduan telur, dada ayam, zucchini, jamur, dan keju membuat menu ini tidak hanya mengandalkan telur sebagai bahan utama, tetapi juga memiliki tekstur dan rasa yang lebih beragam.

Resep dari @cik.tantri ini juga cukup mudah disiapkan karena isian hanya perlu ditumis sebelum dicampurkan dengan telur. Setelah masuk cetakan, egg muffins tinggal dipanggang sekitar 20 menit hingga matang dan siap disantap.