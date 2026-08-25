10 Frasa Brilian yang Sering Diucapkan oleh Orang-Orang yang Perilaku dan Ucapannya Bisa Dipercaya

JawaPos.com - Simak dan kenali 10 frasa yang sering digunakan oleh orang-orang yang perkataan dan tindakannya dapat dipercaya.
Kebiasaan dan ucapan orang-orang ini biasanya dapat dilihat mulai dari berani mengakui kesalahan hingga konsisten menepati janji.
Ya, kepercayaan tidak terbentuk hanya karena seseorang pandai berbicara.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang benar-benar dapat dipercaya biasanya menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan, berani bertanggung jawab, serta tidak takut mengakui ketika melakukan kesalahan.
Karakter tersebut terkadang dapat terlihat dari cara seseorang berkomunikasi.
Ada beberapa frasa sederhana yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan penghargaan terhadap orang lain.
Dirangkum dari laman YourTango, sepuluh frasa berikut bukan alat untuk menentukan apakah seseorang pasti jujur atau dapat dipercaya.
Namun, karakter seseorang tetap perlu dilihat melalui pola perilaku dan konsistensi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Orang yang dapat dipercaya biasanya tidak sembarangan membuat janji. Ketika sudah menyatakan akan melakukan sesuatu, ia berusaha memastikan perkataannya sesuai dengan tindakan.
Frasa “saya akan menepatinya” menunjukkan adanya komitmen terhadap sesuatu yang telah disepakati. Namun, nilai sebenarnya tidak terletak pada kalimat tersebut, melainkan pada apa yang dilakukan setelahnya.
Orang yang konsisten akan berusaha memenuhi janji atau memberikan kabar apabila terjadi perubahan keadaan. Ia tidak menghilang begitu saja ketika mengalami kesulitan.
Dalam hubungan pribadi maupun pekerjaan, kebiasaan menepati komitmen dapat membangun rasa aman karena orang lain mengetahui bahwa perkataan tersebut memiliki dasar tindakan.
Mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui sesuatu justru dapat menjadi tanda kejujuran intelektual.
Orang yang ingin terlihat selalu pintar mungkin tergoda memberikan jawaban meskipun belum mengetahui faktanya. Sebaliknya, orang yang dapat dipercaya tidak merasa perlu berpura-pura memahami segala sesuatu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti