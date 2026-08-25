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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.31 WIB

10 Frasa Brilian yang Sering Diucapkan oleh Orang-Orang yang Perilaku dan Ucapannya Bisa Dipercaya

Ilustrasi orang yang bisa dipercaya (magnific)

JawaPos.com - Simak dan kenali 10 frasa yang sering digunakan oleh orang-orang yang perkataan dan tindakannya dapat dipercaya.

Kebiasaan dan ucapan orang-orang ini biasanya dapat dilihat mulai dari berani mengakui kesalahan hingga konsisten menepati janji.

Ya, kepercayaan tidak terbentuk hanya karena seseorang pandai berbicara. 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang benar-benar dapat dipercaya biasanya menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan, berani bertanggung jawab, serta tidak takut mengakui ketika melakukan kesalahan.

Karakter tersebut terkadang dapat terlihat dari cara seseorang berkomunikasi. 

Ada beberapa frasa sederhana yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan penghargaan terhadap orang lain.

Dirangkum dari laman YourTango, sepuluh frasa berikut bukan alat untuk menentukan apakah seseorang pasti jujur atau dapat dipercaya. 

Namun, karakter seseorang tetap perlu dilihat melalui pola perilaku dan konsistensi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

1. “Saya akan menepatinya.”

Orang yang dapat dipercaya biasanya tidak sembarangan membuat janji. Ketika sudah menyatakan akan melakukan sesuatu, ia berusaha memastikan perkataannya sesuai dengan tindakan.

Frasa “saya akan menepatinya” menunjukkan adanya komitmen terhadap sesuatu yang telah disepakati. Namun, nilai sebenarnya tidak terletak pada kalimat tersebut, melainkan pada apa yang dilakukan setelahnya.

Orang yang konsisten akan berusaha memenuhi janji atau memberikan kabar apabila terjadi perubahan keadaan. Ia tidak menghilang begitu saja ketika mengalami kesulitan.

Dalam hubungan pribadi maupun pekerjaan, kebiasaan menepati komitmen dapat membangun rasa aman karena orang lain mengetahui bahwa perkataan tersebut memiliki dasar tindakan.

2. “Saya tidak tahu, tetapi saya akan mencarinya.”

Mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui sesuatu justru dapat menjadi tanda kejujuran intelektual.

Orang yang ingin terlihat selalu pintar mungkin tergoda memberikan jawaban meskipun belum mengetahui faktanya. Sebaliknya, orang yang dapat dipercaya tidak merasa perlu berpura-pura memahami segala sesuatu.

Editor: Novia Tri Astuti
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