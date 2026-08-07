Pasangan yang Diam-Diam Saling Membenci Ternyata Sering Ucapkan 7 Kalimat Psikologi Ini

JawaPos.com - Psikologi kebencian terpendam dalam hubungan sering muncul lewat kalimat sederhana yang terlontar dalam percakapan sehari-hari.

Konflik memang wajar terjadi dalam hubungan pasangan, namun ada titik ketika hal itu berubah menjadi sesuatu yang lebih merusak.

Pasangan yang menyimpan kebencian mendalam cenderung menggunakan kata-kata yang saling menyalahkan dan melukai perasaan satu sama lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (7/8), berikut tujuh kalimat psikologi kebencian terpendam yang biasa diucapkan pasangan ketika hubungan mereka mulai retak.

1. Menuduh Pasangan Tidak Pernah Menuruti Permintaan

Penggunaan kata mutlak seperti tidak pernah dapat merusak hubungan karena terkesan menyalahkan secara berlebihan.

Ucapan semacam ini biasanya muncul dari rasa kecewa karena kebutuhan yang terus-menerus tidak terpenuhi.

Alih-alih menyelesaikan masalah, kalimat ini justru memperkeruh suasana dan memperbesar ketegangan di antara keduanya.