7 Karakter yang Sering Dikaitkan dengan Minimnya Pelukan dan Sentuhan di Masa Kecil

Tanda perilaku orang yang jarang dipeluk saat kecil kata Psikologi
JawaPos.com - Pelukan merupakan salah satu bentuk kedekatan yang sederhana. Bagi anak-anak, sentuhan penuh kasih sayang dari orang tua atau pengasuh dapat menjadi salah satu cara untuk merasakan rasa aman dan diterima.
Pengalaman masa kanak-kanak juga dapat berperan dalam membentuk cara seseorang berhubungan dengan orang lain ketika dewasa. Karena itu, minimnya afeksi fisik terkadang dikaitkan dengan pola tertentu dalam hubungan interpersonal.
Namun, penting dipahami bahwa jarang dipeluk bukan berarti otomatis menyebabkan masalah psikologis tertentu. Setiap orang memiliki pengalaman keluarga, lingkungan, kepribadian, dan cara beradaptasi yang berbeda.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang disebut dapat terlihat pada individu yang semasa kecilnya minim mendapatkan sentuhan atau kasih sayang fisik. Berikut di antaranya.
Sebagian orang mungkin merasa canggung ketika mendapatkan sentuhan fisik, termasuk pelukan, terutama jika sejak kecil mereka tidak terbiasa menerima bentuk kasih sayang tersebut.
Ketika seseorang tiba-tiba memeluk atau menyentuh mereka, respons yang muncul bisa berupa menjaga jarak, merasa kikuk, atau secara spontan menghindar.
Namun, reaksinya tidak selalu sama. Ada pula orang yang justru sangat mencari kedekatan fisik karena membutuhkan bentuk afeksi yang dulu jarang mereka rasakan.
Dengan demikian, hubungan seseorang dengan sentuhan fisik bisa berbeda-beda, tergantung pengalaman dan kenyamanan masing-masing.
Minimnya pengalaman menunjukkan atau menerima kasih sayang dapat membuat sebagian orang terbiasa menyimpan perasaan sendiri.
Ketika beranjak dewasa, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mempercayai seseorang dan menceritakan persoalan pribadi.
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Jawa Pos
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