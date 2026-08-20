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Rabbany Wanadriani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.54 WIB

Ada Hikmah di Balik Kejadian Tak Terduga, 5 Tanda Ini Konon Bukan Kebetulan

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang menghadapi penundaan, kehilangan hubungan, atau mengalami kejadian yang awalnya terasa mengecewakan.

Namun, dalam pandangan spiritual tertentu, pengalaman tersebut justru dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan. Kejadian yang tidak menyenangkan mungkin membuka jalan agar seseorang terhindar dari situasi yang lebih buruk.

Dilansir dari Times of India, berikut lima tanda yang kerap dikaitkan dengan perlindungan semesta dari berbagai kemungkinan buruk.

1. Rencana Anda Tiba-tiba Tertunda

Penundaan sering kali membuat seseorang kecewa, terutama ketika sudah memiliki rencana yang matang. Namun, ada kalanya tertundanya sebuah rencana justru membawa hasil yang lebih baik.

Misalnya, sebuah hubungan atau kesempatan yang semula terlihat menjanjikan ternyata menyimpan persoalan yang baru diketahui kemudian. Dalam sudut pandang spiritual, perubahan arah seperti ini dianggap sebagai kesempatan untuk menghindari sesuatu yang berpotensi merugikan.

2. Intuisi Mendadak Menjadi Lebih Kuat

Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tidak nyaman terhadap seseorang atau sebuah situasi tanpa mengetahui penyebabnya?

Perasaan tersebut bisa menjadi dorongan untuk lebih berhati-hati. Keinginan untuk menjauh dari tempat tertentu, menunda keputusan, atau membatasi hubungan dengan seseorang terkadang membuat Anda terhindar dari masalah yang tidak diinginkan.

3. Sering Menemukan Angka yang Sama

Sebagian orang meyakini kemunculan angka berulang sebagai salah satu bentuk simbol atau pesan spiritual. Angka seperti 111, 444, dan 777 kerap disebut sebagai angel numbers dalam kepercayaan tertentu.

Meski demikian, kemunculan angka berulang tidak memiliki bukti ilmiah sebagai tanda perlindungan. Bagi mereka yang mempercayainya secara spiritual, fenomena tersebut dapat dijadikan pengingat untuk lebih memperhatikan kondisi diri dan lingkungan.

4. Hubungan atau Situasi Tiba-tiba Berakhir

Perpisahan dengan pasangan, renggangnya persahabatan, atau berakhirnya suatu keadaan terkadang terasa sangat menyakitkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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