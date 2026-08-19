Ingin Tahu Pasangan Memiliki Red Flags atau Tidak? Perhatikan 7 Tanda Ini dalam Pesan WhatsApp

JawaPos.com - Mengenali karakter seseorang tidak selalu mudah, terutama ketika hubungan masih berada di tahap awal. Di depan kita, seseorang mungkin terlihat perhatian, romantis, dan menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, karakter asli biasanya mulai terlihat melalui cara seseorang berkomunikasi, menghadapi perbedaan pendapat, serta merespons kebutuhan dan batasan pasangannya.

Salah satu hal yang sering dianggap sepele adalah cara pasangan mengirim pesan WhatsApp.

Memang, pesan singkat tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis kepribadian seseorang. Satu pesan yang terasa dingin atau satu kali terlambat membalas juga tidak otomatis berarti seseorang memiliki red flag. Ada banyak faktor yang memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, seperti kesibukan, kondisi emosional, kebiasaan menggunakan ponsel, hingga gaya komunikasi masing-masing.

Namun, jika pola tertentu muncul berulang kali, terutama ketika disertai perilaku lain yang membuat Anda merasa tidak dihargai atau tidak aman dalam hubungan, pola tersebut layak diperhatikan.

Lantas, seperti apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat tujuh pola dalam pesan WhatsApp yang bisa menjadi sinyal bahwa ada masalah dalam dinamika hubungan.

1. Sering Menghilang Tanpa Penjelasan, Lalu Kembali Seolah Tidak Terjadi Apa-Apa

Pernahkah pasangan tiba-tiba berhenti membalas pesan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, padahal sebelumnya komunikasi berlangsung intens?

Tidak membalas pesan dengan cepat tentu bukan masalah. Setiap orang memiliki kesibukan. Yang perlu diperhatikan adalah polanya.