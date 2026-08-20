Cek Apakah Kamu Punya! 7 Hobi Ini Menandakan Kamu Memiliki Mental dan Emosional yang Tangguh

JawaPos.com - Ketangguhan mental dan emosional tidak selalu terlihat dari kemampuan seseorang menghadapi masalah besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang mengisi waktu luang dan merawat dirinya juga dapat berperan dalam menjaga kesejahteraan psikologis.

Hobi sering dianggap sekadar aktivitas untuk mengusir bosan. Padahal, kegiatan yang dilakukan secara rutin dan menyenangkan dapat memberi ruang untuk beristirahat dari tekanan, mengekspresikan emosi, hingga membangun kebiasaan positif.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (20/08), menyebutkan ada tujuh hobi yang sering diprioritaskan oleh orang dengan mental dan emosional yang kuat.

Meski demikian, memiliki atau tidak memiliki hobi tertentu bukanlah alat diagnosis untuk menilai kesehatan mental seseorang.

Keterlibatan dalam berbagai aktivitas waktu luang berkaitan dengan kesehatan mental, dengan resiliensi menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan hubungan tersebut.

Peneliti menyebut emosi positif dari aktivitas rekreasi berpotensi membantu membangun sumber daya psikologis untuk menghadapi stres.