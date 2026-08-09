Bukan Sekadar Hobi, 4 Zodiak Ini Diprediksi Jago Menulis dan Bikin Pembaca Terpikat

Ilustrasi zodiak yang punya bakat menjadi penulis (freepik)
JawaPos.com – Kemampuan menulis tidak hanya berkaitan dengan penguasaan bahasa, tetapi juga imajinasi, kepekaan melihat lingkungan, serta kemampuan mengolah berbagai pengalaman menjadi sebuah cerita.
Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Dari 12 zodiak, ada beberapa yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi dan kreativitas lebih menonjol sehingga berpotensi berkembang di bidang kepenulisan.
Mulai dari membuat novel, puisi, skenario, berita, hingga tulisan nonfiksi, empat zodiak berikut disebut memiliki kecenderungan alami untuk bermain dengan kata-kata.
Dilansir dari Collective World, berikut empat zodiak yang disebut memiliki bakat sebagai penulis.
Aries dikenal sebagai sosok yang aktif, berani, dan penuh semangat. Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal menarik ketika mereka menuangkannya ke dalam tulisan.
Dalam astrologi, Aries dikaitkan dengan Rumah Komunikasi ke-3 yang berada di bawah pengaruh Gemini. Hal ini dipercaya membuat mereka memiliki kecenderungan untuk mengeksplorasi kemampuan komunikasi dan bercerita.
Ide cerita yang penuh aksi, petualangan, ketegangan, hingga kisah biografi dinilai cocok dengan karakter Aries. Mereka juga dianggap mampu membuat alur yang membuat pembaca penasaran untuk terus mengikuti cerita hingga selesai.
Gemini dikenal sebagai zodiak yang komunikatif dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Kemampuan mengamati lingkungan sekitar menjadi salah satu kekuatan yang dapat mendukung aktivitas menulis.
Mereka cenderung memperhatikan perilaku, percakapan, serta karakter orang-orang yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pengamatan tersebut kemudian bisa menjadi bahan untuk menciptakan tokoh dan cerita yang terasa lebih hidup.
Bagi Gemini, kehidupan sehari-hari bahkan dapat menjadi sumber inspirasi. Percakapan sederhana atau pertemuan dengan seseorang bisa saja berkembang menjadi ide untuk cerita berikutnya.
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