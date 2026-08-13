Dompet Bisa Jebol! 7 Zodiak Ini Dikenal Hobi Menghamburkan Uang

JawaPos.com – Cara seseorang mengelola uang tentu berbeda-beda. Ada yang sangat berhati-hati dalam membelanjakan penghasilan, tetapi ada pula yang lebih suka menikmati uang untuk memenuhi keinginan saat ini.

Dalam astrologi, kebiasaan tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya lebih mudah tergoda untuk membeli sesuatu, menikmati pengalaman mahal, atau mengeluarkan uang demi orang-orang yang mereka sayangi.

Keinginan untuk menikmati hidup sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Namun, jika dilakukan tanpa perhitungan, kebiasaan tersebut dapat membuat pengeluaran tidak terkendali dan mengganggu kondisi keuangan.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kecenderungan lebih boros dan gemar memanjakan diri.

1. Leo Leo dikenal sebagai zodiak yang menyukai sesuatu yang terlihat mewah dan berkelas. Mereka senang mendapatkan pengalaman terbaik sekaligus tidak keberatan mengeluarkan uang untuk mewujudkannya.

Bagi Leo, penampilan dan kenyamanan terkadang menjadi hal penting. Mereka bisa menghabiskan uang untuk pakaian, aksesori, makan di tempat tertentu, maupun berbagai barang yang membuat mereka merasa lebih percaya diri.

Sifat dermawan juga membuat Leo tidak hanya mengeluarkan uang untuk diri sendiri. Mereka sering senang mentraktir atau memberikan sesuatu kepada orang yang dianggap penting.

Masalahnya, keinginan untuk tampil maksimal dapat membuat pengeluaran membengkak jika tidak diimbangi perencanaan.

2. Libra Libra memiliki ketertarikan besar terhadap keindahan dan hal-hal yang memiliki nilai estetika. Tidak mengherankan jika mereka mudah tertarik pada barang dengan desain menarik atau kualitas premium.