Dompet Bisa Jebol! 7 Zodiak Ini Dikenal Hobi Menghamburkan Uang

Ilustrasi zodiak suka berfoya-foya (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Cara seseorang mengelola uang tentu berbeda-beda. Ada yang sangat berhati-hati dalam membelanjakan penghasilan, tetapi ada pula yang lebih suka menikmati uang untuk memenuhi keinginan saat ini.
Dalam astrologi, kebiasaan tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya lebih mudah tergoda untuk membeli sesuatu, menikmati pengalaman mahal, atau mengeluarkan uang demi orang-orang yang mereka sayangi.
Keinginan untuk menikmati hidup sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Namun, jika dilakukan tanpa perhitungan, kebiasaan tersebut dapat membuat pengeluaran tidak terkendali dan mengganggu kondisi keuangan.
Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki kecenderungan lebih boros dan gemar memanjakan diri.
Leo dikenal sebagai zodiak yang menyukai sesuatu yang terlihat mewah dan berkelas. Mereka senang mendapatkan pengalaman terbaik sekaligus tidak keberatan mengeluarkan uang untuk mewujudkannya.
Bagi Leo, penampilan dan kenyamanan terkadang menjadi hal penting. Mereka bisa menghabiskan uang untuk pakaian, aksesori, makan di tempat tertentu, maupun berbagai barang yang membuat mereka merasa lebih percaya diri.
Sifat dermawan juga membuat Leo tidak hanya mengeluarkan uang untuk diri sendiri. Mereka sering senang mentraktir atau memberikan sesuatu kepada orang yang dianggap penting.
Masalahnya, keinginan untuk tampil maksimal dapat membuat pengeluaran membengkak jika tidak diimbangi perencanaan.
Libra memiliki ketertarikan besar terhadap keindahan dan hal-hal yang memiliki nilai estetika. Tidak mengherankan jika mereka mudah tertarik pada barang dengan desain menarik atau kualitas premium.
Mereka juga menyukai kehidupan yang nyaman dan harmonis. Kondisi tersebut terkadang membuat Libra rela mengeluarkan lebih banyak uang demi mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan selera.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan