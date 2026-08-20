Tak Perlu ke Salon, 5 Cara Ini Bisa Membantu Alis Tampak Lebih Tebal

JawaPos.com - Alis memiliki peran penting dalam membentuk karakter wajah. Tak heran, banyak orang menginginkan alis yang terlihat lebih penuh, rapi, dan natural. Namun, ketebalan alis setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Selain menggunakan produk kecantikan, sejumlah bahan dan perawatan sederhana di rumah kerap digunakan untuk membantu menjaga kesehatan rambut alis. Meski demikian, hasilnya tidak selalu sama pada setiap orang dan tidak ada metode rumahan yang dapat menjamin alis tumbuh lebih cepat.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut beberapa cara yang dapat dicoba untuk merawat alis agar tampak lebih sehat dan lebat.

1. Menggunakan minyak jarak Minyak jarak atau castor oil sering digunakan sebagai bahan perawatan rambut, termasuk alis. Kandungan asam lemak dan berbagai senyawa di dalamnya dapat membantu menjaga kelembapan rambut.

Cara penggunaannya cukup sederhana. Oleskan sedikit minyak jarak pada alis menggunakan cotton bud atau aplikator bersih, kemudian biarkan beberapa saat sebelum membersihkannya.

Pastikan produk tidak masuk ke mata dan lakukan uji pada area kulit kecil terlebih dahulu untuk melihat kemungkinan munculnya iritasi.

2. Memanfaatkan minyak kelapa Minyak kelapa juga dapat digunakan untuk membantu menjaga rambut alis tetap lembap dan tidak mudah kering. Kandungan asam lemaknya dapat membantu melapisi batang rambut sehingga terasa lebih lembut.

Gunakan dalam jumlah sedikit pada area alis dan hindari kontak langsung dengan mata. Perawatan ini lebih tepat dipandang sebagai cara menjaga kondisi rambut alis daripada metode yang terbukti pasti mempercepat pertumbuhannya.

3. Mencoba serum khusus alis Bagi yang menginginkan perawatan lebih praktis, serum alis bisa menjadi salah satu pilihan. Produk tersebut biasanya diformulasikan dengan berbagai bahan yang ditujukan untuk merawat rambut alis.