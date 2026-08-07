Ilusi Optik: Gambar Apel Atau Wajah Manusia Ini Ungkap Kamu Tipe Seseorang yang Logis Atau Emosional

Ilustrasi tes ilusi optik wajah manusia atau apel (Times Of India)
JawaPos.com - Belakangan ini, tes kepribadian berbasis ilusi optik semakin populer di media sosial karena dianggap mampu mengungkap sisi tersembunyi dari diri seseorang hanya melalui gambar sederhana.
Ilusi optik memang bukan sekadar gambar biasa, tetapi visual yang dirancang dengan cerdas menggunakan prinsip psikologi persepsi.
Dalam sekejap, apa yang pertama kali kamu lihat dipercaya dapat membongkar cara otak memproses informasi, sekaligus memberi gambaran apakah kamu lebih mengutamakan logika atau perasaan dalam mengambil keputusan.
Salah satu tes terbaru yang viral ini dibagikan oleh Mia Yilin melalui video TikTok. Dalam tes ini, sebuah gambar bisa terlihat seperti apel atau siluet wajah manusia, tergantung sudut pandang pengamatnya.
Yang menarik, apa yang pertama kali tertangkap mata dipercaya mencerminkan cara berpikir dominan—apakah kamu tipe pemikir rasional atau justru punya kecerdasan emosional yang tinggi.
Dilansir dari laman Times Of India, berikut adalah makna di balik gambar yang pertama kali kamu lihat:
Jika siluet wajah pria dan wanita yang pertama kali kamu perhatikan, berarti kamu cenderung berpikir logis dan rasional. Kamu lebih suka menganalisis situasi secara mendalam sebelum mengambil keputusan.
Menurut Mia, orang dengan pola ini dikenal sebagai sosok bijaksana, berprinsip kuat, dan jarang terpengaruh oleh emosi sesaat. Meskipun sifat hati-hati ini kadang membuatmu merasa lelah secara mental, kamu tetap setia pada nilai hidup yang kamu yakini.
Sebaliknya, kalau apel yang lebih dulu kamu lihat, artinya kamu memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Kamu terkenal supel, peka membaca suasana, dan sering jadi penengah di antara teman atau keluarga.
Meski begitu, orang dengan kecerdasan emosional ini terkadang rentan merasa ragu pada diri sendiri. Mia menekankan bahwa sifat pendiammu bukan berarti minder, melainkan kamu lebih suka menenangkan situasi tanpa banyak menarik perhatian.
Bagaimana, cocok dengan kepribadianmu? Tes ilusi optik ini memang bukan patokan mutlak, tetapi bisa jadi cara seru mengenal diri sendiri lebih dalam. Bagikan tes ini ke teman dan keluarga, siapa tahu kamu bisa menemukan sisi kepribadian tersembunyi mereka juga!
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