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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.36 WIB

Bukan Cuma Faktor Genetik, Ini 7 Kebiasaan yang Bikin Wajah Tampak Muda

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bertambahnya usia memang merupakan bagian alami dari kehidupan. Namun, ada sebagian orang yang justru terlihat lebih muda dibandingkan angka usia sebenarnya.

Kondisi tersebut tidak selalu hanya berkaitan dengan faktor genetik. Pola hidup, kebiasaan sehari-hari, hingga cara seseorang mengelola pikiran juga dapat berperan dalam menjaga tubuh dan penampilan tetap prima.

Menariknya, kebiasaan yang dilakukan tidak selalu rumit. Beberapa rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Dilansir dari geediting, berikut tujuh kebiasaan yang kerap dimiliki orang-orang yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

1. Menjadikan tidur sebagai prioritas

Tidur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu kebiasaan penting bagi tubuh. Bukan hanya durasi tidur yang perlu diperhatikan, tetapi juga keteraturan waktu tidur dan bangun.

Saat beristirahat, tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai proses pemulihan. Kondisi tersebut turut mendukung kesehatan kulit sehingga wajah dapat terlihat lebih segar setelah bangun.

Karena itu, menjaga pola tidur secara konsisten dapat menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat.

2. Rajin memenuhi kebutuhan cairan

Asupan cairan yang cukup juga tidak boleh diabaikan. Tubuh membutuhkan air untuk mendukung berbagai fungsi penting, termasuk menjaga keseimbangan cairan dan membantu proses metabolisme.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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