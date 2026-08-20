Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.59 WIB

3 Frasa Dominan yang Kerap Diucap Orang dengan IQ dan Mental Sosial Tinggi

Ilustrasi orang dengan mental sosial tinggi (magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan mental sosial tinggi (magnific)

 

JawaPos.com - Ternyata kecerdasan tidak hanya terlihat dari kemampuan akademik. Kenali 3 ucapan yang kerap digunakan orang dengan IQ dan kecerdasan sosial tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, kecerdasan seseorang tidak selalu dapat dilihat dari nilai akademik, prestasi, atau kemampuan menyelesaikan persoalan rumit. 

Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang berbicara, merespons perbedaan, dan memperlakukan orang lain juga dapat memberikan gambaran mengenai kematangan berpikir serta kecerdasan sosialnya.

Orang dengan kemampuan intelektual dan sosial yang baik biasanya tidak terburu-buru menunjukkan bahwa dirinya paling tahu. 

Mereka cenderung memilih kata-kata yang membuka ruang dialog, menunjukkan empati, sekaligus membantu memahami sudut pandang orang lain.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah tiga ucapan dominan yang kerap diutarakan oleh orang-orang dengan IQ dan mental sosial tinggi. 

Namun perlu dipahami bahwa ucapan tertentu tidak dapat digunakan untuk mengukur IQ seseorang secara ilmiah. 

Pembahasan ini lebih berfokus pada pola komunikasi yang sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir matang dan kecerdasan sosial.

1. “Menurutmu bagaimana?”

Salah satu ucapan yang mencerminkan keterbukaan adalah “Menurutmu bagaimana?”. 

Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa seseorang tidak merasa dirinya memiliki semua jawaban.

Orang dengan kecerdasan sosial yang baik memahami bahwa setiap individu memiliki pengalaman berbeda. 

Karena itu, mereka bersedia mendengarkan pendapat orang lain sebelum menentukan sikap.

Kemampuan bertanya dan mendengarkan juga membantu seseorang menghindari kesalahan dalam memahami situasi. 

Alih-alih mendominasi percakapan dengan pendapat sendiri, mereka memberikan ruang kepada lawan bicara untuk menjelaskan pemikirannya.

Dalam konteks pekerjaan maupun hubungan pribadi, kebiasaan tersebut dapat membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ - Image
Kepribadian

11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.10 WIB

Ini 11 Kebiasaan Orang dengan Akal Cerdas dan IQ Diatas Rata-rata Menurut Psikologi, Coba Ditiru! - Image
Kepribadian

Ini 11 Kebiasaan Orang dengan Akal Cerdas dan IQ Diatas Rata-rata Menurut Psikologi, Coba Ditiru!

Rabu, 29 April 2026 | 05.37 WIB

8 Ucapan Jujur Orang yang Sama Sekali Tidak Bisa Berpura-pura Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Ucapan Jujur Orang yang Sama Sekali Tidak Bisa Berpura-pura Menurut Psikologi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore