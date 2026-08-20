3 Frasa Dominan yang Kerap Diucap Orang dengan IQ dan Mental Sosial Tinggi

JawaPos.com - Ternyata kecerdasan tidak hanya terlihat dari kemampuan akademik. Kenali 3 ucapan yang kerap digunakan orang dengan IQ dan kecerdasan sosial tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, kecerdasan seseorang tidak selalu dapat dilihat dari nilai akademik, prestasi, atau kemampuan menyelesaikan persoalan rumit.

Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang berbicara, merespons perbedaan, dan memperlakukan orang lain juga dapat memberikan gambaran mengenai kematangan berpikir serta kecerdasan sosialnya.

Orang dengan kemampuan intelektual dan sosial yang baik biasanya tidak terburu-buru menunjukkan bahwa dirinya paling tahu.

Mereka cenderung memilih kata-kata yang membuka ruang dialog, menunjukkan empati, sekaligus membantu memahami sudut pandang orang lain.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah tiga ucapan dominan yang kerap diutarakan oleh orang-orang dengan IQ dan mental sosial tinggi.

Namun perlu dipahami bahwa ucapan tertentu tidak dapat digunakan untuk mengukur IQ seseorang secara ilmiah.

Pembahasan ini lebih berfokus pada pola komunikasi yang sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir matang dan kecerdasan sosial.

1. “Menurutmu bagaimana?” Salah satu ucapan yang mencerminkan keterbukaan adalah “Menurutmu bagaimana?”.

Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa seseorang tidak merasa dirinya memiliki semua jawaban.

Orang dengan kecerdasan sosial yang baik memahami bahwa setiap individu memiliki pengalaman berbeda.

Karena itu, mereka bersedia mendengarkan pendapat orang lain sebelum menentukan sikap.

Kemampuan bertanya dan mendengarkan juga membantu seseorang menghindari kesalahan dalam memahami situasi.

Alih-alih mendominasi percakapan dengan pendapat sendiri, mereka memberikan ruang kepada lawan bicara untuk menjelaskan pemikirannya.