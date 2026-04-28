Ini 11 Kebiasaan Orang dengan Akal Cerdas dan IQ Diatas Rata-rata Menurut Psikologi, Coba Ditiru!

JawaPos.com – Kecerdasan bukan hanya soal kemampuan kognitif bawaan, melainkan juga tentang bagaimana orang cerdas menjalani rutinitas mereka setiap hari.

Psikologi mengungkap bahwa pola hidup yang konsisten dan penuh kesadaran adalah fondasi dari kecerdasan yang terus berkembang.

Mereka yang ber-IQ tinggi ternyata memiliki serangkaian kebiasaan yang berdampak luas pada kesehatan, hubungan, dan pertumbuhan pribadi.

Kebiasaan ini tidak selalu tampak luar biasa, namun justru di situlah letak kekuatan yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/4), berikut sebelas hal yang secara rutin dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata.

1. Aktif menghubungi orang lain meski tidak ada keperluan mendesak

Mengirim pesan singkat atau meluangkan waktu menelepon seseorang tanpa alasan khusus adalah bentuk investasi sosial yang sangat bernilai.

Studi dari Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa interaksi sosial yang tak terduga meningkatkan suasana hati dan produktivitas kedua pihak.

Ketika seseorang memikirkan orang lain dan langsung menghubunginya, hal itu memperkuat hubungan, rasa percaya diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan.