11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ

Tanda kecerdasan orang berbakat secara psikologi tidak ada terkait skor IQ / foto : Magnific/ user18526052
JawaPos.com – Orang yang benar-benar berbakat hampir selalu bisa dikenali bukan dari nilai IQ mereka, melainkan dari cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.
Secara psikologi, tanda kecerdasan sejati justru paling sering muncul dalam perilaku sehari-hari yang tampak sederhana namun menyimpan kedalaman yang luar biasa.
Banyak sifat yang mencirikan orang berbakat tidak terukur dalam tes standar, namun sangat terlihat jelas bagi siapa saja yang tahu apa yang harus diamati.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut sebelas ciri yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang dengan kecerdasan luar biasa yang tidak ada hubungannya dengan angka di lembar hasil tes.
1. Berpikiran terbuka dan tidak mudah menghakimi
Studi dalam Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology menemukan bahwa keterbukaan pikiran berkaitan erat dengan kecerdasan verbal seseorang.
Orang berbakat mampu mendengarkan perspektif lain dan mengevaluasi informasi secara objektif tanpa terburu-buru menarik kesimpulan yang tidak berdasar.
2. Selalu ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka
Profesor filsafat Michael W. Austin, PhD, menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas memiliki hasrat mendalam dan persisten untuk memahami alasan di balik segalanya.
Mereka tidak berhenti di permukaan tetapi terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam untuk mencapai pemahaman yang lebih mendasar tentang suatu isu.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!