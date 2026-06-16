11 Tanda Kecerdasan Orang Berbakat yang Secara Psikologi Tidak Ada Hubungannya dengan Skor IQ

JawaPos.com – Orang yang benar-benar berbakat hampir selalu bisa dikenali bukan dari nilai IQ mereka, melainkan dari cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.

Secara psikologi, tanda kecerdasan sejati justru paling sering muncul dalam perilaku sehari-hari yang tampak sederhana namun menyimpan kedalaman yang luar biasa.

Banyak sifat yang mencirikan orang berbakat tidak terukur dalam tes standar, namun sangat terlihat jelas bagi siapa saja yang tahu apa yang harus diamati.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (16/6), berikut sebelas ciri yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang dengan kecerdasan luar biasa yang tidak ada hubungannya dengan angka di lembar hasil tes.

1. Berpikiran terbuka dan tidak mudah menghakimi

Studi dalam Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology menemukan bahwa keterbukaan pikiran berkaitan erat dengan kecerdasan verbal seseorang.

Orang berbakat mampu mendengarkan perspektif lain dan mengevaluasi informasi secara objektif tanpa terburu-buru menarik kesimpulan yang tidak berdasar.

2. Selalu ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka

Profesor filsafat Michael W. Austin, PhD, menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas memiliki hasrat mendalam dan persisten untuk memahami alasan di balik segalanya.