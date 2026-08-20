Apa Itu Real Food yang Banyak Diperbincangkan, Benarkah Bisa Membuat Anda Awet Muda?

JawaPos.com-Gaya hidup sehat kini semakin ramai diperbincangkan, salah satunya dengan membiasakan diri mengonsumsi real food.

Banyak orang mulai mencoba mengkonsumsi umbi-umbian sampai makanan yang diolah dengan cara dikukus sebagai bagian dari pola makan yang mengutamakan penggunaan real food.

Real food merujuk pada bahan makanan alami yang minim tambahan sintetis dan tidak melalui proses pengolahan yang panjang seperti ultra processed food.

Terlalu sering mengkonsumsi bahan pangan ultra processed food diketahui dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan.

Sementara itu mengutip informasi dari laman fithub.id dan rspantinirmala pada (20/08), konsumsi real food dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama karena kandungan seratnya yang tinggi, beberapa bahan makanan real food dapat melindungi jantung dan menurunkan tekanan darah, selanjutnya kandungan antioksidan dapat menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh anda tampak lebih awet muda.

Jika anda ingin memulai untuk hidup sehat melalui makanan, maka mengkonsumsi real food dapat menjadi salah satu pilihan. Namun, tidak perlu dilakukan secara drastis. Perubahan perlahan justru dapat membuat kebiasaan ini dipertahankan dalam jangka panjang.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi real food.

Ketahui jenis-jenis real food

Real food yang disarankan dikonsumsi merupakan makanan-makanan alami atau minim proses yang tidak melalui pengolahan panjang (ultra processed food) dan juga tidak mengandung bahan sintetis tambahan. Beberapa contoh dari real food yang dapat dikonsumsi antara lain.

Sayur : selada, tomat, wortel, kacang panjang, sawi, kembang kol, kubis