Wajah Tetap Cerah di Usia Matang, 10 Weton Ini Disebut Punya Aura Awet Muda

JawaPos.com – Ada orang yang seolah memiliki pesona yang tidak banyak berubah meski usianya terus bertambah. Ketika memasuki usia matang, wajahnya tetap terlihat segar, ceria, dan penuh energi.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, penampilan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan faktor fisik. Weton kelahiran, yang merupakan perpaduan antara hari dan pasaran Jawa, dipercaya turut menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga pancaran aura seseorang.

Beberapa weton bahkan disebut memiliki karakter yang membuat pemiliknya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Bukan hanya mengenai bentuk wajah, tetapi juga berkaitan dengan pembawaan yang tenang, semangat hidup, serta sikap positif dalam menghadapi berbagai keadaan.

Tentu saja, anggapan mengenai aura dan awet muda tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan penjelasan ilmiah mengenai proses penuaan.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki aura demikian?

Berikut 10 weton yang dirangkum berdasarkan materi dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Minggu Wage Minggu Wage dipercaya memiliki pembawaan yang ceria dan bersemangat. Pemilik weton ini disebut mudah menciptakan suasana menyenangkan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Kebiasaan menjalani kehidupan dengan optimisme membuat mereka digambarkan memiliki aura yang selalu terlihat segar. Senyum dan energi positif menjadi ciri yang membuat penampilan mereka disebut tidak mudah terlihat menua.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu beristirahat juga dianggap mendukung pancaran positif tersebut.