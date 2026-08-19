Bukan Sekadar Perawatan Wajah, 8 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Terlihat Awet Muda

JawaPos.com - Usia seseorang tidak selalu menentukan bagaimana dirinya terlihat atau dirasakan oleh orang lain. Cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, kondisi emosional, hingga kehidupan sosial juga dapat memengaruhi kesan seseorang terhadap usia.

Seseorang yang memiliki semangat hidup, aktif bergerak, senang berinteraksi, dan terbuka terhadap pengalaman baru sering kali memancarkan energi yang membuatnya terlihat lebih segar.

Karena itu, menjadi awet muda bukan hanya persoalan penampilan fisik. Pola pikir dan gaya hidup juga memiliki peran dalam membentuk kesan tersebut.

Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan perilaku yang disebut dapat membuat seseorang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

1. Selalu Berusaha Memiliki Pikiran Positif Cara seseorang memandang kehidupan dapat memengaruhi bagaimana ia membawa dirinya sehari-hari. Sikap optimistis membuat seseorang lebih mudah melihat sisi baik dari berbagai perubahan yang datang seiring bertambahnya usia.

Daripada terus memikirkan kerutan, uban, atau perubahan fisik lainnya, seseorang dapat lebih menghargai pengalaman, pengetahuan, dan kedewasaan yang diperoleh selama menjalani kehidupan.

Pola pikir yang positif dapat membuat seseorang terlihat lebih bersemangat dan memiliki energi yang menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain.

2. Tidak Malas Menggerakkan Tubuh Aktif bergerak menjadi salah satu kebiasaan yang dapat membantu tubuh tetap bugar. Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan duduk dan minim aktivitas dapat membuat tubuh terasa kaku dan kurang berenergi.

Tidak selalu diperlukan olahraga berat. Berjalan kaki, memilih menggunakan tangga, melakukan peregangan, atau sekadar melakukan aktivitas rumah tangga dapat menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh tetap aktif.