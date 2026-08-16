Terlihat Lebih Muda dari Usia Sebenarnya, Ternyata 7 Kebiasaan Ini Jadi Rahasianya

ilustrasi orang yang awet muda. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah melihat seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi penampilannya justru terlihat segar dan penuh energi? Kondisi seperti ini sering membuat orang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan untuk mempertahankan penampilan tersebut.
Faktor keturunan memang dapat memengaruhi proses penuaan seseorang. Namun, gaya hidup sehari-hari juga tidak kalah penting. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mendukung kesehatan kulit dan kondisi mental.
Menariknya, orang yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya sering kali menjalani rutinitas yang sederhana. Mereka tidak selalu melakukan perawatan mahal, tetapi lebih memperhatikan hal-hal mendasar seperti istirahat, aktivitas fisik, pola makan, hingga cara mengelola pikiran.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki penampilan lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.
Tidur bukan sekadar waktu untuk berhenti beraktivitas. Saat tubuh beristirahat, berbagai proses pemulihan berlangsung sehingga tubuh dapat kembali bugar untuk menjalani aktivitas berikutnya.
Orang yang menjaga penampilannya biasanya tidak menganggap waktu tidur sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan terus-menerus. Mereka berusaha memiliki jadwal istirahat yang teratur dan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk memulihkan diri.
Kualitas tidur yang baik juga dapat membuat wajah terlihat lebih segar ketika bangun. Sebaliknya, kurang tidur secara terus-menerus dapat membuat seseorang tampak lelah dan kurang berenergi.
Kebiasaan sederhana lainnya adalah memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi.
Air memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh. Karena itu, menjaga asupan cairan sepanjang hari dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.
Sebagian orang memilih membawa botol minum sendiri agar lebih mudah mengingat untuk minum secara rutin. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi dapat membantu tubuh tetap terhidrasi selama menjalani berbagai aktivitas.
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Jawa Pos
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