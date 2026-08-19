Doomscrolling Berita Politik Bisa Bikin Kerja Makin Berat, Studi Ungkap Dampaknya

JawaPos.com - Kebiasaan membaca berita politik saat waktu luang ternyata tidak selalu berhenti ketika seseorang menutup ponsel dan kembali bekerja.



Sebuah studi terbaru menemukan bahwa jenis informasi politik yang dikonsumsi di luar jam kerja dapat berkaitan dengan kondisi emosional dan perilaku seseorang saat berada di tempat kerja.

Berita politik yang dipenuhi konflik, krisis, atau kabar buruk dikaitkan dengan meningkatnya kecemasan. Kondisi tersebut kemudian berhubungan dengan menurunnya keterlibatan dalam pekerjaan.



Sebaliknya, konsumsi informasi politik yang dianggap positif berkaitan dengan meningkatnya harapan. Perasaan tersebut kemudian dikaitkan dengan keterlibatan kerja yang lebih tinggi serta kemauan yang lebih besar untuk membantu rekan yang sedang menghadapi beban pekerjaan.



Dilansir dari PsyPost, Rabu (19/8), temuan itu berasal dari penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Computers in Human Behavior dan mengamati pekerja penuh waktu di Amerika Serikat selama sembilan minggu pada masa pemilihan pendahuluan presiden 2024.

Baca Juga: 8 Dampak Nyata Doomscrolling terhadap Kualitas Tidur dan Kesehatan Mental yang Jarang Disadari

1. Berita politik tidak berhenti di layar ponsel

Para peneliti menilai bahwa batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan ternyata tidak sepenuhnya tegas. Ketika seseorang menghabiskan waktu luangnya dengan mengikuti perkembangan politik yang membuat stres, emosi tersebut dapat terbawa hingga jam kerja.

Ian M. Hughes, asisten profesor di Texas A&M University, mengatakan gagasan penelitian ini muncul dari pengalamannya sendiri menghadapi arus berita politik yang terasa sulit dihindari. Ia bahkan pernah mendapati dirinya terus memikirkan berita politik yang dibaca di Twitter, yang kini bernama X, ketika sedang bekerja.

