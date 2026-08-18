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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.48 WIB

Malas Kerja Setelah Long Weekend? Bisa Jadi karena Social Jetlag, Begini Cara Mengatasinya

Ilustrasi social Jetlag/Magnific - Image

Ilustrasi social Jetlag/Magnific

JawaPos.com - Fenomena social jetlag cukup sering menjangkiti beberapa kalangan. Terutama pekerja kantoran dan pelajar.

Kondisi ini umumnya ditandai dengan rasa malas untuk bekerja, menurunnya tingkat konsentrasi, pola makan yang tidak teratur, sampai pada munculnya rasa tidak nyaman pada perut dan gangguan sistem pencernaan.

Mengutip informasi dari laman alodokter.com pada (18/08) kondisi social jetlag kerap kali dianggap sepele. Padahal, pola tidur yang tidak teratur dalam jangka panjang  bisa mengakibatkan risiko yang lebih serius bagi kesehatan.

Seperti halnya obesitas, penyakit jantung, moodswing, sampai depresi ringan.

Social Jetlag ini terjadi karena ritme tidur yang kacau. Misalnya tidur lebih larut dan bangun lebih siang saat libur ataupun weekend, kemudian harus kembali bangun pagi dan beraktivitas pada hari kerja

Jika anda sedang mengalami social jetlag, ada beberapa langkah yang dapat mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan informasi dari laman /keslan.kemkes berikut cara mengatasi social jetlag yang kerap mengganggu aktivitas anda di kantor. 

Jika anda ingin terbebas dari social jetlag, maka usahakan untuk tidur pada waktu yang konsisten, termasuk saat weekend ataupun hari libur.

Ritme tidur yang sama membuat tubuh anda beradaptasi dengan mudah pada kondisi, sehingga saat bekerja tidak merasa lelah, karena tubuh menganggap tidur secara cukup dan kebutuhan istirahat terpenuhi.

Screen time atau penggunaan layar sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas listirahat anda.  Paparan cahaya biru pada layar HP dapat mengganggu produksi hormon melatonin di dalam otak. Scrolling juga membuat otak anda tetap aktif sehingga anda lebih sulit merasa ngantuk. 

Sebaiknya, batasi konsumsi kafein minimal 1 jam sebelum tidur. Minuman berkafein dapat membuat tubuh merasa lebih fokus, sehingga anda bisa terjaga sepanjang malam dan membuat anda begadang. Stimulan di dalam kafein mampu membuat anda tetap terjaga sehingga sulit untuk tidur.

Editor: Hanny Suwindari
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