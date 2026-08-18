Malas Kerja Setelah Long Weekend? Bisa Jadi karena Social Jetlag, Begini Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Fenomena social jetlag cukup sering menjangkiti beberapa kalangan. Terutama pekerja kantoran dan pelajar.

Kondisi ini umumnya ditandai dengan rasa malas untuk bekerja, menurunnya tingkat konsentrasi, pola makan yang tidak teratur, sampai pada munculnya rasa tidak nyaman pada perut dan gangguan sistem pencernaan.

Mengutip informasi dari laman alodokter.com pada (18/08) kondisi social jetlag kerap kali dianggap sepele. Padahal, pola tidur yang tidak teratur dalam jangka panjang bisa mengakibatkan risiko yang lebih serius bagi kesehatan.

Seperti halnya obesitas, penyakit jantung, moodswing, sampai depresi ringan.

Social Jetlag ini terjadi karena ritme tidur yang kacau. Misalnya tidur lebih larut dan bangun lebih siang saat libur ataupun weekend, kemudian harus kembali bangun pagi dan beraktivitas pada hari kerja.

Jika anda sedang mengalami social jetlag, ada beberapa langkah yang dapat mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan informasi dari laman /keslan.kemkes berikut cara mengatasi social jetlag yang kerap mengganggu aktivitas anda di kantor.

Tidur di jam yang sama

Jika anda ingin terbebas dari social jetlag, maka usahakan untuk tidur pada waktu yang konsisten, termasuk saat weekend ataupun hari libur.

Ritme tidur yang sama membuat tubuh anda beradaptasi dengan mudah pada kondisi, sehingga saat bekerja tidak merasa lelah, karena tubuh menganggap tidur secara cukup dan kebutuhan istirahat terpenuhi.

Hindari screen time di tempat tidur

Screen time atau penggunaan layar sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas listirahat anda. Paparan cahaya biru pada layar HP dapat mengganggu produksi hormon melatonin di dalam otak. Scrolling juga membuat otak anda tetap aktif sehingga anda lebih sulit merasa ngantuk.

Jangan konsumsi kafein