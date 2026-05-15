Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Penumpang Kereta Tembus 393 Ribu Orang dalam Dua Hari

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kenaikan jumlah penumpang pada dua hari pertama long weekend Hari Kenaikan Yesus Kristus mencapai 393.703 orang baik untuk KA Jarak Jauh maupun KA Lokal.

Vice President Corporate Communication Anne Purba merinci jumlah tersebut terdiri dari total penumpang pada Rabu (13/5) sebanyak 196.370 orang, lalu meningkat menjadi 197.333 pelanggan pada Kamis (14/5).

Ia mengatakan tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi moda transportasi favorit untuk perjalanan antarkota.

“Pola perjalanan selama long weekend memperlihatkan tingginya mobilitas masyarakat menuju kota-kota wisata dan daerah dengan aktivitas sosial yang tinggi. Kereta api menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang lebih efisien, nyaman, dan terhubung langsung dengan berbagai kota tujuan,” ujar Anne dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Hingga Jumat (15/5) pukul 10.00 WIB, penjualan tiket KAI untuk periode keberangkatan 13–17 Mei 2026 secara kumulatif telah mencapai 778.318 tiket. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung melalui aplikasi Access by KAI dan berbagai kanal resmi lainnya.

"Sementara untuk Jumat, 15 Mei 2026, penjualan sementara mencapai 124.455 tiket. Kemudian Sabtu, 16 Mei 2026 sebanyak 116.868 tiket dan Minggu, 17 Mei 2026 mencapai 143.292 tiket," bebernya.

Di sisi lain, KAI mencatat ada sejumlah relasi favorit pelanggan selama masa libur panjang ini. Meliputi, jalur menuju Yogyakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya.