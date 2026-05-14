Catat! Ini Jadwal Operasional BCA Selama Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

JawaPos.com – PT Bank Central Asia Tbk atau BCA menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang selama libur dan cuti bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis-Jumat, 14-15 Mei 2026. Penyesuaian tersebut mengikuti ketetapan pemerintah terkait long weekend peringatan hari besar keagamaan.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong memastikan sejumlah layanan perbankan tetap dapat diakses nasabah melalui kanal digital selama periode libur berlangsung. Sementara itu, operasional kantor cabang akan kembali berjalan normal pada Senin, 18 Mei 2026.

Ia juga menegaskan perseroan berkomitmen menjaga kelancaran layanan finansial bagi seluruh nasabah selama momentum libur panjang.

“Kami senantiasa berupaya memastikan terjaganya akses dan kemudahan nasabah bertransaksi sepanjang periode libur dan cuti bersama ini, melalui berbagai kanal layanan hybrid banking dari BCA,” ujar Hendra dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Ia berharap masyarakat dapat menikmati momen libur bersama keluarga tanpa terkendala kebutuhan transaksi perbankan.

“BCA berkomitmen hadir dan siaga merespons berbagai kebutuhan layanan finansial nasabah, sehingga momentum terbaik dengan para orang terdekat tetap terjaga,” tambahnya.

BCA juga mengimbau nasabah untuk memanfaatkan layanan hybrid banking seperti myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA yang tetap beroperasi selama 24 jam.

Melalui layanan tersebut, nasabah tetap dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian kebutuhan digital.