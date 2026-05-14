Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Kamis, 14 Mei 2026 | 22.39 WIB

Catat! Ini Jadwal Operasional BCA Selama Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus

Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com) - Image

Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com – PT Bank Central Asia Tbk atau BCA menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang selama libur dan cuti bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis-Jumat, 14-15 Mei 2026. Penyesuaian tersebut mengikuti ketetapan pemerintah terkait long weekend peringatan hari besar keagamaan.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong memastikan sejumlah layanan perbankan tetap dapat diakses nasabah melalui kanal digital selama periode libur berlangsung. Sementara itu, operasional kantor cabang akan kembali berjalan normal pada Senin, 18 Mei 2026.

Ia juga menegaskan perseroan berkomitmen menjaga kelancaran layanan finansial bagi seluruh nasabah selama momentum libur panjang.

“Kami senantiasa berupaya memastikan terjaganya akses dan kemudahan nasabah bertransaksi sepanjang periode libur dan cuti bersama ini, melalui berbagai kanal layanan hybrid banking dari BCA,” ujar Hendra dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Ia berharap masyarakat dapat menikmati momen libur bersama keluarga tanpa terkendala kebutuhan transaksi perbankan.

“BCA berkomitmen hadir dan siaga merespons berbagai kebutuhan layanan finansial nasabah, sehingga momentum terbaik dengan para orang terdekat tetap terjaga,” tambahnya.

BCA juga mengimbau nasabah untuk memanfaatkan layanan hybrid banking seperti myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA yang tetap beroperasi selama 24 jam.

Melalui layanan tersebut, nasabah tetap dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian kebutuhan digital.

Selain itu, nasabah yang membutuhkan layanan setor maupun tarik tunai tetap dapat menggunakan fitur cardless di aplikasi myBCA dan BCA mobile. Fitur tersebut memungkinkan transaksi ATM dilakukan tanpa menggunakan kartu fisik.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Profil Michael Bambang Hartono: Raja Kretek dan Pemilik BCA yang Tutup Usia di Singapura - Image
Nasional

Profil Michael Bambang Hartono: Raja Kretek dan Pemilik BCA yang Tutup Usia di Singapura

Kamis, 19 Maret 2026 | 23.55 WIB

BCA Siapkan Uang Tunai Rp 65,7 Triliun selama Ramadhan dan Idul Fitri, Simak Cara Penukaran Uang Baru di Cabang - Image
Finance

BCA Siapkan Uang Tunai Rp 65,7 Triliun selama Ramadhan dan Idul Fitri, Simak Cara Penukaran Uang Baru di Cabang

Selasa, 3 Maret 2026 | 05.30 WIB

Banyak Modus Phising! Begini Jurus BCA Bentengi Diri dan Nasabah dari Serangan Siber - Image
Finance

Banyak Modus Phising! Begini Jurus BCA Bentengi Diri dan Nasabah dari Serangan Siber

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01.05 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore