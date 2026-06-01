Lalu Lintas Terkendali, Korlantas Polri Berlakukan One Way Puncak Menuju Jakarta

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di kawasan Puncak, Bogor. (Polri)
JawaPos.com - Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6). Langkah ini guna mengurai kepadatan kendaraan selama periode libur panjang pekan ini.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho telah meninjau langsung kondisi arus lalu lintas di Puncak. Dia memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.
Agus mengatakan, jajaran Polantas telah melakukan pemantauan selama sepekan terakhir di berbagai ruas jalan tol hingga kawasan wisata Puncak.
"Atas seizin Bapak Kapolri, kami hadir di lapangan. Sebetulnya sudah satu pekan ya, dari hari Rabu kemarin kami sudah pantau di jalan tol dan hari ini kami berada di Jawa Barat, khususnya di Gadog," ujar Agus.
Menurutnya, kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak Sabtu hingga Minggu dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. Sehingga perlu diberlakukan rekayasa lalu lintas.
“Kepadatan arus memang terjadi dari Sabtu Minggu cukup padat, dan bahkan puncaknya di hari Sabtu menuju Minggu dan hari ini 24 jam itu sebesar hampir 40.000," imbuhnya.
Dengan rekayasa one way atau satu arah kepada kendaraan cukup terurai. Pengaturan terus dilakukan oleh petugas di lapangan untuk memastikan lalu lintas lebih lancar.
"Semuanya sudah terkelola dengan baik, dari pagi mengarah ke atas itu dilakukan One Way dan hari ini tadi jam 14.00 dilakukan One Way arah Jakarta," pungkas Agus.
