Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati

JawaPos.com – Pola hidup modern dengan konsumsi makanan tinggi lemak, makanan cepat saji, serta kebiasaan ngemil berlebihan dapat memberikan tekanan tambahan bagi organ hati.

Padahal, hati memiliki peran penting dalam menyaring zat berbahaya, membantu metabolisme tubuh, serta menjaga keseimbangan berbagai fungsi organ.

Selain menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bernutrisi seperti sayuran tertentu dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan hati.

Beberapa jenis sayuran mengandung antioksidan dan senyawa alami yang membantu tubuh melawan peradangan serta stres oksidatif yang dapat memengaruhi fungsi hati.

Melansir Times of India, berikut enam sayuran yang diketahui memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan organ hati.

1. Brokoli Brokoli termasuk sayuran hijau yang kaya akan sulforafan dan vitamin C. Kandungan tersebut berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Sulforafan juga diketahui dapat mendukung sistem alami tubuh dalam mengolah dan membuang zat berbahaya.

Mengonsumsi brokoli secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk membantu menjaga fungsi hati.

2. Bit Bit memiliki warna merah keunguan khas yang berasal dari kandungan betaine. Senyawa ini dipercaya membantu mengurangi peradangan serta mendukung proses pemulihan jaringan tubuh.