Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati

ilustrasi aneka buah dan sayuran. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pola hidup modern dengan konsumsi makanan tinggi lemak, makanan cepat saji, serta kebiasaan ngemil berlebihan dapat memberikan tekanan tambahan bagi organ hati.
Padahal, hati memiliki peran penting dalam menyaring zat berbahaya, membantu metabolisme tubuh, serta menjaga keseimbangan berbagai fungsi organ.
Selain menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bernutrisi seperti sayuran tertentu dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan hati.
Beberapa jenis sayuran mengandung antioksidan dan senyawa alami yang membantu tubuh melawan peradangan serta stres oksidatif yang dapat memengaruhi fungsi hati.
Melansir Times of India, berikut enam sayuran yang diketahui memiliki manfaat untuk mendukung kesehatan organ hati.
Brokoli termasuk sayuran hijau yang kaya akan sulforafan dan vitamin C. Kandungan tersebut berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Sulforafan juga diketahui dapat mendukung sistem alami tubuh dalam mengolah dan membuang zat berbahaya.
Mengonsumsi brokoli secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk membantu menjaga fungsi hati.
Bit memiliki warna merah keunguan khas yang berasal dari kandungan betaine. Senyawa ini dipercaya membantu mengurangi peradangan serta mendukung proses pemulihan jaringan tubuh.
Selain itu, bit juga mengandung folat dan mangan yang berperan dalam metabolisme tubuh.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan