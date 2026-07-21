9 Asupan Nutrisi yang Mendukung Kerja Tiroid dan Metabolisme Tubuh

ilustrasi aneka buah dan sayuran. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Meski ukurannya kecil, kelenjar tiroid memiliki peran besar dalam menjaga berbagai fungsi penting tubuh. Kelenjar berbentuk menyerupai kupu-kupu ini membantu mengatur metabolisme, produksi energi, kesehatan jantung, hingga kestabilan suhu tubuh.
Agar dapat bekerja dengan baik, tiroid membutuhkan asupan nutrisi tertentu secara cukup dan seimbang. Kekurangan beberapa vitamin maupun mineral dapat memengaruhi kemampuan kelenjar ini dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
Karena itu, menjaga pola makan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi penting menjadi salah satu langkah untuk mendukung kesehatan tiroid. Melansir NDTV, berikut sembilan nutrisi esensial yang berperan dalam membantu menjaga fungsi kelenjar tiroid tetap sehat.
1. Selenium
Selenium membantu melindungi kelenjar tiroid dan mendukung konversi hormon tiroid menjadi bentuk aktifnya.
Sumber selenium yang baik meliputi kacang, tuna, biji bunga matahari, dan jamur.
2. Yodium
Yodium sangat penting untuk produksi hormon tiroid. Sumber yodium yang baik meliputi garam beryodium, rumput laut, udang, ikan kod, dan telur.
3. Zat besi
Zat besi membantu tubuh menggunakan hormon tiroid secara efektif. Sumber zat besi yang kaya antara lain biji labu, kuning telur, dan sayuran hijau.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026