9 Asupan Nutrisi yang Mendukung Kerja Tiroid dan Metabolisme Tubuh

JawaPos.com - Meski ukurannya kecil, kelenjar tiroid memiliki peran besar dalam menjaga berbagai fungsi penting tubuh. Kelenjar berbentuk menyerupai kupu-kupu ini membantu mengatur metabolisme, produksi energi, kesehatan jantung, hingga kestabilan suhu tubuh.

Agar dapat bekerja dengan baik, tiroid membutuhkan asupan nutrisi tertentu secara cukup dan seimbang. Kekurangan beberapa vitamin maupun mineral dapat memengaruhi kemampuan kelenjar ini dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Karena itu, menjaga pola makan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi penting menjadi salah satu langkah untuk mendukung kesehatan tiroid. Melansir NDTV, berikut sembilan nutrisi esensial yang berperan dalam membantu menjaga fungsi kelenjar tiroid tetap sehat.

1. Selenium

Selenium membantu melindungi kelenjar tiroid dan mendukung konversi hormon tiroid menjadi bentuk aktifnya.

Sumber selenium yang baik meliputi kacang, tuna, biji bunga matahari, dan jamur.

2. Yodium

Yodium sangat penting untuk produksi hormon tiroid. Sumber yodium yang baik meliputi garam beryodium, rumput laut, udang, ikan kod, dan telur.

3. Zat besi