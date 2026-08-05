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Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 06.21 WIB

Jangan Sampai Salah Pilih! Ini 5 Buah yang Baik untuk Mata dan Mencegah Gangguan Penglihatan

ilustrasi buah jeruk. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah jeruk. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesehatan mata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebiasaan menatap layar dalam waktu lama, pola hidup yang kurang sehat, hingga tingkat stres yang tinggi. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas penglihatan jika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang tepat.

Salah satu cara sederhana untuk menjaga fungsi mata adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin, antioksidan, dan mineral. Berbagai kandungan tersebut berperan dalam melindungi mata sekaligus membantu menjaga penglihatan tetap optimal.

Dirangkum dari English Jagran, berikut lima jenis buah yang bermanfaat untuk kesehatan mata.

1. Aneka Buah Beri

Strawberry, blueberry, dan raspberry merupakan buah beri yang kaya vitamin C. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus mendukung fungsi penglihatan.

Selain vitamin C, buah beri juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang berkontribusi terhadap kesehatan mata secara menyeluruh.

2. Pepaya

Pepaya menjadi salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan mata berkat kandungan vitamin A, C, dan E yang cukup tinggi. Vitamin A berperan penting dalam menjaga fungsi retina sehingga mata dapat menangkap cahaya dengan baik.

Mengonsumsi pepaya secara rutin juga dipercaya dapat membantu menurunkan risiko beberapa gangguan pada mata.

3. Buah Citrus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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