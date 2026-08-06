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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.07 WIB

Makan Enak Saat Sarapan Tapi Tetap Bisa Jaga Berat Badan? Simak 5 Rekomendasi Buah Berikut

ilustrasi buah-buahan. (Freepik) - Image

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan penurunan berat badan yang sukses dimulai dengan fondasi yang kokoh, yaitu diet yang terencana dan strategis.

Mengonsumsi makanan padat nutrisi, terutama buah-buahan, dapat meningkatkan efektivitas rencana penurunan berat badan Anda secara signifikan.

Buah-buahan tertentu ideal untuk menurunkan berat badan karena rendah kalori, tinggi serat, dan kaya nutrisi.

Menggabungkan buah-buahan dengan sumber protein seperti yogurt atau kacang-kacangan dapat membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan rasa kenyang.

Selain itu, buah-buahan dengan kandungan air yang tinggi berkontribusi pada hidrasi optimal yang penting untuk metabolisme.

Dilansir English jagran, berikut lima buah terbaik yang bisa Anda nikmati untuk sarapan guna menurunkan berat badan.

1. Apel

Apel adalah camilan yang mengenyangkan, kaya serat, dan rendah kalori sehingga ideal untuk mengelola berat badan.

Nikmati apel untuk meningkatkan rasa kenyang dan mendukung pola makan sehat.

2. Jeruk

Editor: Hanny Suwindari
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