Tak Hanya Perawatan, Ini 6 Buah yang Bantu Menyehatkan Rambut dari Dalam

ilustrasi orang yang makan apel. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memiliki rambut yang tebal, kuat, dan berkilau menjadi dambaan banyak orang. Namun, penggunaan produk perawatan saja belum tentu cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Kesehatan rambut juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi harian. Pola makan yang seimbang dengan kandungan vitamin dan mineral yang cukup dapat membantu menutrisi rambut dari dalam, sehingga lebih kuat dan tidak mudah rusak.
Dilansir dari Health, berikut enam jenis buah yang dikenal memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan rambut.
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Apel mengandung senyawa procyanidin B2 yang berperan dalam merangsang pembentukan keratin, yaitu protein utama penyusun rambut. Kandungan ini membantu memperkuat helai rambut sehingga lebih tahan terhadap kerusakan. Tak heran jika ekstrak apel juga kerap dimanfaatkan dalam produk atau suplemen untuk membantu mengurangi kerontokan.
Blueberry, raspberry, blackberry, dan kismis merupakan sumber vitamin C serta antioksidan yang tinggi. Kandungan tersebut membantu melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala, meningkatkan penyerapan zat besi, serta melindungi rambut agar tidak mudah rapuh.
Pepaya kaya akan beta-karoten, vitamin A, vitamin C, asam folat, dan enzim papain. Kombinasi nutrisi tersebut mendukung produksi sebum alami, menjaga kesehatan kulit kepala, sekaligus memberikan nutrisi pada folikel rambut agar pertumbuhannya tetap optimal.
Jambu biji dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi, bahkan lebih banyak dibandingkan jeruk. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen sekaligus membantu penyerapan zat besi, sehingga dapat mengurangi risiko rambut patah maupun kerontokan akibat kekurangan zat besi.
Pisang mengandung biotin yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan keratin. Meski kandungannya tidak sebanyak pada telur atau hati sapi, konsumsi pisang tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan biotin harian. Nutrisi ini berperan dalam menjaga kekuatan rambut dan mengurangi risiko penipisan.
Manggis memiliki daging buah berwarna putih yang kaya akan antioksidan xanthone. Senyawa ini memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu menenangkan kulit kepala sekaligus melindungi rambut dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.
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