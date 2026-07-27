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Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 22.37 WIB

Jangan Langsung Khawatir, Ini 5 Minuman yang Bantu Atasi Efek Makanan Berminyak

ilustrasi makanan berminyak. (Freepik) - Image

ilustrasi makanan berminyak. (Freepik)

JawaPos.com – Makanan berminyak memang memiliki cita rasa yang menggugah selera dan sering menjadi pilihan favorit banyak orang. Namun, setelah menyantapnya, sebagian orang justru mengalami rasa kurang nyaman seperti perut begah, kembung, hingga mual.

Hal tersebut terjadi karena makanan dengan kandungan lemak tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan harus bekerja lebih keras untuk memproses lemak berlebih, sehingga dapat memunculkan berbagai gangguan seperti rasa penuh di perut atau ketidaknyamanan setelah makan.

Selain membuat pencernaan terasa berat, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama jika tidak diimbangi dengan pola makan yang seimbang.

Untuk membantu tubuh merasa lebih nyaman setelah menikmati makanan berminyak, beberapa jenis minuman tertentu dipercaya dapat mendukung proses pencernaan dan membantu meredakan rasa begah.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima minuman yang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman setelah menyantap makanan berminyak.

1. Air hangat

Minum air hangat setelah mengonsumsi makanan berminyak bantu detoksifikasi tubuh dengan merangsang pencernaan dan membuang racun.

Air hangat melarutkan dan memecah lemak, sehingga lebih mudah dicerna dan menghilangkan risiko penumpukan racun.

2. Minuman detoks

Minuman detoks seperti air lemon dan jus mentimun bantu meredakan ketidaknyamanan setelah mengonsumsi makanan berminyak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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