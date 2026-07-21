Turunkan Berat Badan dengan Pola Hidup Sehat, Lengkapi dengan 5 Minuman Ini

JawaPos.com - Memilih minuman yang tepat pada malam hari dapat menjadi salah satu pelengkap pola hidup sehat, terutama bagi mereka yang sedang berupaya menjaga atau menurunkan berat badan. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, beberapa jenis minuman juga diketahui dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan mendukung proses metabolisme.

Meski demikian, tidak ada satu jenis minuman yang dapat secara langsung membakar lemak atau menurunkan berat badan tanpa diimbangi pola makan bergizi dan aktivitas fisik yang teratur. Konsumsi minuman sehat sebaiknya menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang seimbang.

Melansir EatingWell, terdapat lima minuman yang dapat dipilih untuk dikonsumsi pada malam hari sebagai pendukung program pengelolaan berat badan dan gaya hidup sehat.

1. Kefir

Kefir adalah minuman susu fermentasi yang rasanya mirip dengan yogurt asam.

Minuman ini mengandung protein dan probiotik yang dapat menurunkan berat badan.

Satu gelas kefir mengandung 9 g protein. Kefir memberikan rasa kenyang dan bantu menekan keinginan makan di malam hari.

Mengonsumsi protein sebelum tidur juga membantu menstabilkan kadar gula darah sepanjang malam, mengalihkan tubuh ke mode pembakaran lemak selama puasa.

Kefir mengandung protein whey dan kasein, dua jenis protein yang merangsang sintesis protein otot semalaman jika dikonsumsi sebelum tidur.