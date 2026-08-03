Jika Anda Menemui 7 Tanda Ini Saat Bekerja, Anda Tidak Cocok untuk Kerja Remote Menurut Psikologi

seseorang yang tidak cocok kerja remote / foto: Magnific/reezky11

JawaPos.com - Sejak pandemi, sistem kerja remote atau bekerja dari rumah semakin populer. Banyak orang menganggap pekerjaan remote sebagai pekerjaan impian karena tidak perlu menghadapi kemacetan, memiliki waktu yang lebih fleksibel, dan dapat bekerja dari mana saja. Bahkan, berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja ingin tetap memiliki opsi bekerja secara remote meskipun pandemi telah berakhir.

Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat berkembang dalam lingkungan kerja yang minim pengawasan langsung. Dalam dunia psikologi kerja, efektivitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh karakter kepribadian, tingkat disiplin diri, motivasi, serta kemampuan mengatur emosi.



Bagi sebagian orang, bekerja di kantor justru memberikan struktur yang mereka butuhkan. Mereka lebih produktif ketika memiliki jadwal yang jelas, rekan kerja di sekitar, dan batas yang tegas antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan.



Lalu, bagaimana mengetahui apakah Anda memang kurang cocok dengan sistem kerja remote?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), terdapat tujuh tanda yang sering dijelaskan dalam berbagai penelitian psikologi organisasi dan perilaku kerja.



1. Anda Sulit Mengatur Diri Tanpa Pengawasan



Salah satu ciri utama pekerja remote yang sukses adalah memiliki kemampuan self-regulation atau pengaturan diri yang tinggi.



Orang dengan kemampuan ini mampu:



Menentukan prioritas pekerjaan.

Mengatur waktu secara mandiri.

Menyelesaikan tugas meski tidak diawasi.

Tetap fokus walaupun tidak ada atasan di dekatnya.



Sebaliknya, jika Anda baru mulai bekerja setelah berkali-kali diingatkan, sering menunda pekerjaan hingga mendekati tenggat waktu, atau hanya termotivasi ketika ada pengawasan langsung, maka sistem remote bisa menjadi tantangan besar.



Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan rendahnya kemampuan mengendalikan diri serta kecenderungan melakukan prokrastinasi.



2. Anda Sangat Mudah Terdistraksi



Di rumah terdapat banyak gangguan yang tidak ditemukan di kantor.



Misalnya:



televisi,

media sosial,

kasur,

anggota keluarga,

permainan,

hingga pekerjaan rumah tangga.



Jika setiap notifikasi ponsel langsung membuat Anda berhenti bekerja selama 20–30 menit, produktivitas akan menurun drastis.



Psikolog menyebut fenomena ini sebagai attention switching, yaitu kebiasaan berpindah fokus secara terus-menerus. Semakin sering seseorang berganti perhatian, semakin lama otaknya membutuhkan waktu untuk kembali berkonsentrasi.



Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya selesai dalam dua jam dapat memakan waktu dua kali lebih lama.



3. Anda Membutuhkan Interaksi Sosial Setiap Hari



Tidak semua orang memperoleh energi dari kesendirian.



Menurut teori kepribadian, individu yang memiliki kecenderungan ekstrovert biasanya mendapatkan semangat melalui interaksi sosial.



Mereka merasa lebih hidup ketika:



berdiskusi,

bertukar ide,

bercanda dengan rekan kerja,

menghadiri rapat secara langsung.



Apabila bekerja dari rumah membuat Anda merasa kesepian, kehilangan motivasi, atau mulai merasa terisolasi, kemungkinan besar Anda membutuhkan lingkungan kerja yang lebih sosial.



Ini bukan kelemahan, melainkan karakteristik psikologis yang memang berbeda pada setiap individu.



4. Anda Sulit Memisahkan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan



Salah satu tantangan terbesar kerja remote adalah batas antara rumah dan kantor menjadi kabur.



Sebagian orang akhirnya:



bekerja hingga larut malam,

membuka laptop saat akhir pekan,

mengecek email sebelum tidur,

bahkan merasa bersalah ketika sedang beristirahat.



Sebaliknya, ada pula yang terlalu santai sehingga pekerjaan justru tertunda.



Dalam psikologi kerja, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan disebut work-life boundaries. Individu yang kesulitan membangun batas yang sehat lebih rentan mengalami stres, kelelahan emosional, hingga burnout.



5. Motivasi Anda Sangat Bergantung pada Lingkungan



Ada orang yang langsung bersemangat ketika melihat rekan-rekannya bekerja.



Suasana kantor, target tim, dan budaya organisasi menjadi sumber motivasi yang kuat.



Namun ketika bekerja sendirian di rumah, motivasi tersebut perlahan menghilang.



Jika Anda merasa:



sulit memulai pekerjaan sendirian,

kehilangan semangat tanpa teman kerja,

hanya produktif ketika berada di kantor,



maka sistem remote mungkin bukan lingkungan terbaik bagi Anda.



Psikologi menjelaskan bahwa sebagian individu memiliki motivasi yang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan motivasi intrinsik.



6. Anda Merasa Cemas Saat Harus Berkomunikasi Secara Digital



Kerja remote mengandalkan komunikasi melalui:



email,

aplikasi pesan,

video conference,

platform kolaborasi.



Bagi sebagian orang, komunikasi digital terasa kurang nyaman.



Mereka sering:



takut salah menulis pesan,

cemas ketika harus berbicara melalui video call,

bingung memahami maksud rekan kerja hanya dari teks.



Akibatnya, pekerjaan menjadi lambat karena komunikasi tidak berjalan efektif.



Psikolog menyebut kondisi ini sebagai bagian dari communication anxiety, yaitu kecemasan yang muncul ketika harus menyampaikan informasi dalam situasi tertentu.



7. Produktivitas Anda Justru Menurun Saat Sendirian



Tanda terakhir merupakan indikator yang paling jelas.



Cobalah evaluasi diri secara jujur.



Apakah ketika bekerja dari rumah Anda justru:



lebih banyak menunda pekerjaan,

sering melewati tenggat waktu,

merasa cepat lelah,

sulit berkonsentrasi,

kehilangan motivasi?



Jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, kemungkinan besar lingkungan kerja remote memang kurang sesuai dengan gaya kerja Anda.



Psikologi organisasi menjelaskan bahwa produktivitas merupakan hasil interaksi antara kemampuan individu dengan lingkungan kerjanya. Lingkungan yang tepat akan membantu seseorang berkembang, sedangkan lingkungan yang tidak sesuai justru menghambat performa.



Tidak Cocok Remote Bukan Berarti Kurang Kompeten



Perlu dipahami bahwa tidak cocok bekerja secara remote bukan berarti Anda kurang pintar atau kurang profesional.



Setiap orang memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda.



Ada yang berkembang ketika bekerja mandiri.



Ada pula yang menunjukkan performa terbaik ketika berada di kantor bersama tim.



Yang terpenting adalah mengenali karakter diri sendiri sehingga dapat memilih lingkungan kerja yang mendukung produktivitas sekaligus kesehatan mental.



Cara Mengetahui Sistem Kerja yang Paling Cocok



Jika masih ragu, lakukan evaluasi sederhana selama beberapa minggu.



Perhatikan beberapa hal berikut:



Kapan Anda paling produktif?

Di mana Anda lebih mudah fokus?

Apakah pekerjaan selesai lebih cepat di rumah atau di kantor?

Bagaimana kondisi suasana hati setelah bekerja?

Apakah Anda merasa lebih berenergi atau justru kelelahan?



Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda.



Kesimpulan



Kerja remote memang menawarkan fleksibilitas yang menarik, tetapi bukan berarti cocok untuk semua orang. Menurut psikologi, kemampuan mengatur diri, menjaga fokus, membangun motivasi internal, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan batas antara pekerjaan serta kehidupan pribadi merupakan faktor penting agar seseorang dapat berhasil dalam sistem kerja jarak jauh.



Jika Anda menemukan sebagian besar dari tujuh tanda di atas pada diri sendiri, jangan terburu-buru memaksakan diri untuk terus bekerja secara remote. Bisa jadi Anda akan lebih berkembang dalam sistem kerja hybrid atau bekerja langsung di kantor.



