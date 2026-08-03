Jika Anda Melihat 7 Tanda Ini dalam Hubungan Anda, Anda Sedang Terjebak dalam Hubungan Tanpa Status

seseorang yang terjebak dalam hubungan tanpa status / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Di era modern, hubungan romantis tidak lagi selalu berjalan dengan pola yang jelas. Banyak orang menjalani hubungan yang tampak seperti pacaran, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki komitmen atau status yang pasti. Fenomena ini sering disebut sebagai situationship atau hubungan tanpa status.

Pada awalnya, hubungan semacam ini mungkin terasa menyenangkan. Tidak ada tekanan, tidak ada aturan yang mengikat, dan semuanya berjalan secara alami. Namun, seiring waktu, ketidakjelasan justru dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, bahkan kelelahan emosional.



Dalam psikologi hubungan, kepastian dan komitmen merupakan dua elemen penting yang membantu seseorang merasa aman secara emosional. Ketika hubungan berlangsung lama tanpa arah yang jelas, salah satu pihak sering kali menjadi korban dari harapan yang tidak pernah terpenuhi.



Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah Anda sedang berada dalam hubungan tanpa status?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (3/8), terdapat tujuh tanda yang perlu diperhatikan menurut sudut pandang psikologi.



1. Hubungan Tidak Pernah Memiliki Definisi yang Jelas



Salah satu ciri paling umum dari hubungan tanpa status adalah tidak adanya definisi mengenai hubungan itu sendiri.



Ketika Anda mencoba membicarakan status hubungan, pasangan cenderung menghindari pembicaraan tersebut atau memberikan jawaban yang menggantung, seperti:



"Jalani saja dulu."

"Tidak usah terburu-buru."

"Yang penting kita nyaman."



Kalimat-kalimat tersebut memang terdengar menenangkan, tetapi jika terus diulang selama berbulan-bulan tanpa kejelasan, hal itu bisa menjadi bentuk penghindaran komitmen.



Dalam psikologi, kejelasan hubungan membantu membangun rasa aman dan mengurangi ketidakpastian. Sebaliknya, hubungan yang terus dibiarkan ambigu dapat memicu kecemasan dan overthinking.



2. Anda Selalu Menunggu Kepastian yang Tidak Pernah Datang



Apakah Anda sering berpikir:



"Suatu hari nanti dia pasti akan serius."



Anda terus menunggu momen ketika hubungan akan berubah menjadi lebih jelas. Namun, hari demi hari berlalu tanpa adanya perkembangan berarti.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai intermittent reinforcement, yaitu ketika seseorang sesekali memberikan perhatian atau harapan sehingga Anda terus bertahan meskipun kebutuhan emosional Anda belum terpenuhi.



Harapan kecil yang muncul sesekali justru membuat seseorang semakin sulit melepaskan hubungan tersebut.



3. Pasangan Hanya Hadir Saat Membutuhkannya



Perhatikan pola komunikasi dalam hubungan Anda.



Apakah pasangan hanya menghubungi ketika:



Sedang kesepian.

Membutuhkan teman.

Ingin ditemani.

Memerlukan bantuan.



Namun ketika Anda membutuhkan dukungan emosional, ia justru sulit dihubungi atau menghilang.



Hubungan yang sehat bersifat timbal balik. Kedua pihak saling memberi perhatian, bukan hanya menerima ketika sedang membutuhkan sesuatu.



4. Anda Tidak Pernah Dikenalkan kepada Lingkungan Terdekatnya



Setelah menjalani hubungan cukup lama, Anda masih belum mengenal:



Keluarganya.

Sahabat dekatnya.

Rekan kerjanya.

Lingkaran sosialnya.



Ia juga tampak menghindari situasi yang membuat orang lain mengetahui kedekatan kalian.



Menurut psikologi sosial, seseorang yang serius terhadap hubungan biasanya mulai mengintegrasikan pasangannya ke dalam kehidupan sosialnya. Sebaliknya, menjaga hubungan tetap tersembunyi dalam waktu lama bisa menjadi tanda bahwa ia belum siap berkomitmen atau memang tidak berniat membawa hubungan ke tahap berikutnya.



5. Masa Depan Selalu Menjadi Topik yang Dihindari



Ketika Anda membicarakan rencana masa depan, seperti liburan bersama, tinggal di kota yang sama, atau bahkan pernikahan, pasangan selalu mengalihkan pembicaraan.



Beberapa respons yang sering muncul antara lain:



"Lihat nanti saja."

"Belum kepikiran."

"Kita nikmati yang sekarang."



Sesekali memang wajar. Namun jika pembicaraan mengenai masa depan selalu dihindari, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan tidak memiliki arah yang jelas.



Dalam teori komitmen, membicarakan masa depan merupakan salah satu indikator kesiapan membangun hubungan yang lebih serius.



6. Anda Lebih Banyak Merasa Cemas daripada Bahagia



Hubungan yang sehat memang tidak selalu sempurna, tetapi secara umum memberikan rasa aman dan nyaman.



Sebaliknya, hubungan tanpa status sering membuat seseorang mengalami:



overthinking,

takut kehilangan,

cemas ketika pesan tidak dibalas,

terus bertanya-tanya mengenai perasaan pasangan.



Psikologi menjelaskan bahwa ketidakpastian hubungan dapat meningkatkan stres emosional karena otak terus berusaha mencari kepastian yang tidak kunjung didapatkan.



Jika sebagian besar energi Anda habis hanya untuk menebak-nebak posisi dalam hubungan, ini adalah sinyal yang patut diperhatikan.



7. Anda Selalu Berkorban, tetapi Tidak Pernah Mendapat Kepastian



Anda mungkin sudah:



meluangkan banyak waktu,

memberikan perhatian,

mendukung pasangan dalam berbagai situasi,

mengalah demi mempertahankan hubungan.



Namun, setelah semua pengorbanan tersebut, status hubungan tetap tidak berubah.



Psikologi mengenal konsep sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan seseorang bertahan dalam situasi yang tidak sehat karena merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga, dan emosi.



Padahal, lamanya hubungan bukanlah jaminan bahwa hubungan tersebut akan berkembang menjadi komitmen yang sehat.



Mengapa Seseorang Bertahan dalam Hubungan Tanpa Status?



Ada beberapa alasan psikologis mengapa seseorang tetap bertahan meskipun hubungan terasa tidak pasti.



Di antaranya adalah:



takut sendirian,

berharap pasangan akan berubah,

sudah terlalu banyak berinvestasi secara emosional,

memiliki harga diri yang bergantung pada penerimaan pasangan,

takut memulai hubungan baru.



Perasaan-perasaan tersebut sangat manusiawi. Namun, penting untuk membedakan antara harapan yang realistis dan harapan yang hanya membuat seseorang terus menunggu tanpa kepastian.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan?



Jika Anda merasa mengalami beberapa tanda di atas, jangan langsung menyimpulkan bahwa hubungan Anda pasti tidak sehat. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda. Namun, kondisi tersebut dapat menjadi bahan refleksi.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Berkomunikasi secara jujur mengenai arah hubungan.

Sampaikan kebutuhan emosional Anda dengan jelas.

Dengarkan apakah pasangan memiliki komitmen yang nyata, bukan hanya janji.

Tentukan batas waktu yang masuk akal untuk melihat perkembangan hubungan.

Jangan mengorbankan kesehatan mental hanya demi mempertahankan hubungan yang tidak memberikan kepastian.



Hubungan yang sehat dibangun di atas komunikasi, rasa saling menghargai, dan komitmen yang disepakati bersama.



Kesimpulan



Hubungan tanpa status sering kali dimulai dengan kenyamanan, tetapi dapat berubah menjadi sumber stres ketika ketidakjelasan berlangsung terlalu lama. Jika Anda melihat tujuh tanda seperti hubungan yang tidak memiliki definisi, selalu menunggu kepastian, pasangan hanya hadir saat membutuhkan, tidak pernah dikenalkan kepada lingkungan terdekat, menghindari pembicaraan tentang masa depan, lebih banyak merasa cemas daripada bahagia, serta terus berkorban tanpa adanya komitmen yang jelas, mungkin sudah saatnya mengevaluasi arah hubungan tersebut.



