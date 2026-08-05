7 Alasan Mengapa Media Sosial Dapat Menghancurkan Kedekatan Keluarga Menurut Psikologi

seseorang yang terlalu sering bermain media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, dan WhatsApp memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Ironisnya, teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru dapat menjauhkan hubungan dengan orang-orang yang paling dekat, yaitu keluarga.



Dalam perspektif psikologi, kedekatan keluarga (family intimacy) dibangun melalui komunikasi yang berkualitas, perhatian, empati, kepercayaan, serta pengalaman bersama. Ketika interaksi tatap muka mulai tergantikan oleh layar ponsel, hubungan emosional perlahan dapat mengalami penurunan.



Perlu dipahami bahwa media sosial bukanlah penyebab utama rusaknya hubungan keluarga. Yang menjadi masalah adalah penggunaan yang berlebihan, tidak terkendali, dan tidak seimbang.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat tujuh alasan mengapa media sosial dapat menghancurkan kedekatan keluarga menurut ilmu psikologi.



1. Mengurangi Kualitas Komunikasi Tatap Muka



Psikologi komunikasi menjelaskan bahwa hubungan emosional berkembang melalui interaksi langsung. Tatapan mata, ekspresi wajah, sentuhan, dan bahasa tubuh memiliki peran besar dalam membangun rasa aman dan kasih sayang.



Namun, ketika anggota keluarga lebih sering menatap layar daripada saling berbicara, kualitas komunikasi menurun. Banyak keluarga yang duduk bersama di ruang tamu atau meja makan, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggam.



Akibatnya, percakapan menjadi singkat, perhatian mudah terpecah, dan kesempatan untuk memahami perasaan anggota keluarga semakin berkurang.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan perasaan diabaikan, kesepian, bahkan keterasingan meskipun tinggal di rumah yang sama.



2. Meningkatkan Risiko Kecanduan Media Sosial



Psikologi perilaku menjelaskan bahwa media sosial dirancang menggunakan sistem penghargaan (reward system). Setiap notifikasi, komentar, atau "like" dapat memicu pelepasan dopamin di otak, yaitu neurotransmiter yang berkaitan dengan rasa senang.



Semakin sering seseorang memperoleh penghargaan tersebut, semakin besar keinginan untuk terus membuka media sosial.



Ketika kecanduan mulai terjadi, perhatian terhadap keluarga akan menurun. Seseorang menjadi lebih tertarik memeriksa notifikasi daripada mendengarkan cerita pasangan atau anak.



Dalam banyak kasus, kecanduan media sosial menyebabkan waktu berkualitas bersama keluarga semakin berkurang karena hampir seluruh waktu luang dihabiskan untuk berselancar di dunia digital.



3. Memicu Perbandingan Sosial yang Tidak Sehat



Menurut teori Social Comparison yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger, manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain.



Media sosial menyediakan ribuan kehidupan yang tampak sempurna. Orang lain terlihat lebih bahagia, lebih sukses, memiliki rumah lebih bagus, pasangan romantis, hingga anak-anak yang tampak ideal.



Perbandingan yang terus-menerus dapat memunculkan rasa tidak puas terhadap kehidupan sendiri.



Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah kecewa terhadap pasangan maupun keluarganya karena merasa kehidupannya tidak seindah apa yang dilihat di media sosial.



Padahal, sebagian besar konten di media sosial hanya menampilkan momen terbaik, bukan gambaran kehidupan yang sebenarnya.



4. Menurunkan Kualitas Kehadiran Emosional



Dalam psikologi keluarga, kehadiran fisik tidak selalu berarti kehadiran emosional.



Seseorang bisa saja duduk bersama keluarganya, tetapi pikirannya terus tertuju pada notifikasi, pesan masuk, atau video yang sedang ditonton.



Fenomena ini dikenal sebagai absent presence, yaitu kondisi ketika seseorang hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara psikologis.



Anak-anak maupun pasangan sangat peka terhadap kondisi tersebut. Mereka dapat merasa tidak dihargai ketika pembicaraan terus-menerus terganggu oleh ponsel.



Jika terjadi berulang kali, kelekatan emosional (attachment) dapat melemah sehingga hubungan keluarga terasa semakin renggang.



5. Memicu Konflik dan Kesalahpahaman



Media sosial juga dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga.



Beberapa penyebabnya antara lain:



Kurangnya perhatian terhadap pasangan.

Terlalu sering bermain ponsel.

Kecurigaan akibat aktivitas media sosial.

Perdebatan mengenai unggahan tertentu.

Privasi keluarga yang diumbar tanpa persetujuan.



Dalam psikologi hubungan, konflik yang tidak diselesaikan dengan komunikasi sehat akan menurunkan rasa percaya.



Jika media sosial lebih diprioritaskan daripada dialog terbuka, kesalahpahaman akan semakin sulit diselesaikan.



6. Mengganggu Hubungan Orang Tua dan Anak



Anak belajar melalui observasi atau peniruan (observational learning), sebagaimana dijelaskan dalam teori pembelajaran sosial.



Ketika orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam daripada berinteraksi dengan anak, mereka memberikan contoh bahwa layar lebih penting daripada percakapan.



Di sisi lain, anak juga berpotensi meniru kebiasaan tersebut.



Akibatnya:



Waktu bermain bersama berkurang.

Anak merasa kurang diperhatikan.

Ikatan emosional melemah.

Kemampuan komunikasi anak dapat berkembang lebih lambat karena minim interaksi langsung.



Hubungan orang tua dan anak yang sehat membutuhkan perhatian penuh, bukan sekadar keberadaan fisik.



7. Mengurangi Waktu Berkualitas Bersama Keluarga



Psikologi keluarga menekankan pentingnya quality time sebagai fondasi hubungan yang harmonis.



Aktivitas sederhana seperti makan bersama, mengobrol sebelum tidur, berjalan-jalan, bermain permainan keluarga, atau menonton film bersama dapat meningkatkan kedekatan emosional.



Sayangnya, media sosial sering mencuri waktu-waktu tersebut.



Tidak sedikit keluarga yang sebenarnya memiliki waktu bersama, tetapi setiap anggota sibuk dengan perangkat masing-masing.



Semakin sedikit pengalaman positif yang dibangun bersama, semakin lemah pula ikatan emosional antaranggota keluarga.



Bagaimana Cara Menggunakan Media Sosial Secara Sehat?



Media sosial sebenarnya bukan musuh keluarga. Yang diperlukan adalah pengelolaan penggunaan secara bijaksana. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Menetapkan waktu bebas gawai saat makan bersama.

Menghindari penggunaan ponsel ketika sedang berbicara dengan anggota keluarga.

Membatasi durasi penggunaan media sosial setiap hari.

Melakukan aktivitas keluarga tanpa melibatkan gawai.

Menjadi teladan bagi anak dalam menggunakan teknologi secara sehat.

Mengutamakan komunikasi langsung ketika membahas persoalan keluarga.

Mengingat bahwa hubungan nyata lebih penting daripada interaksi di dunia maya.

Kesimpulan



Media sosial menawarkan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi hingga akses informasi yang cepat. Namun, menurut psikologi, penggunaan yang berlebihan dapat mengikis kedekatan keluarga melalui menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya kecanduan, munculnya perbandingan sosial yang tidak sehat, berkurangnya kehadiran emosional, meningkatnya konflik, melemahnya hubungan orang tua dan anak, serta hilangnya waktu berkualitas bersama.



