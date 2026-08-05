Rambut Lebih Lembut dan Berkilau, Ini 6 Khasiat Minyak Zaitun yang Perlu Diketahui

6 Manfaat Minyak Zaitun untuk Rambut Lembut dan Sehat./freepik.com
JawaPos.com - Minyak zaitun telah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk perawatan rambut. Kandungan asam lemak, vitamin, dan antioksidan di dalamnya dipercaya mampu membantu menjaga kelembapan rambut sekaligus melindunginya dari berbagai kerusakan akibat paparan lingkungan maupun penggunaan alat penata rambut.
Tak heran jika minyak zaitun kerap dijadikan salah satu bahan dalam produk kondisioner dan perawatan rambut. Penggunaan yang tepat dapat membantu rambut terasa lebih halus, tampak berkilau, dan tidak mudah kering.
Dirangkum dari Hello Sehat dan Alodokter, berikut enam manfaat minyak zaitun untuk kesehatan rambut.
1. Membantu Menjaga Kelembapan Rambut
Salah satu manfaat utama minyak zaitun adalah membantu mempertahankan kelembapan rambut. Kandungan emolien di dalamnya bekerja melapisi batang rambut sehingga kelembapan lebih terjaga.
Perawatan ini sangat bermanfaat bagi pemilik rambut kering atau mudah rapuh karena dapat membuat rambut terasa lebih lembut sekaligus membantu mengurangi kulit kepala yang mudah kering dan mengelupas.
2. Membuat Rambut Tampak Lebih Berkilau
Minyak zaitun juga dapat membantu meningkatkan kilau alami rambut. Kandungan emoliennya membantu melindungi lapisan keratin, yaitu protein utama penyusun rambut, sehingga rambut tampak lebih sehat.
Selain itu, kandungan antioksidan di dalam minyak zaitun berperan melindungi rambut dari paparan radikal bebas yang dapat memicu rambut kusam dan kehilangan kelembapannya.
3. Berpotensi Mendukung Pertumbuhan Rambut
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