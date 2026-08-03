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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Kaya Antioksidan, Ini 5 Khasiat Daun Jeruk yang Baik untuk Tubuh

Manfaat Daun Jeruk untuk Kesehatan Tubuh. (freepik.com) - Image

Manfaat Daun Jeruk untuk Kesehatan Tubuh. (freepik.com)

JawaPos.com – Daun jeruk selama ini lebih dikenal sebagai pelengkap bumbu masakan yang mampu memberikan aroma khas dan cita rasa segar. Namun, di balik fungsinya sebagai penyedap alami, daun jeruk juga mengandung berbagai senyawa yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.

Kandungan antioksidan, flavonoid, serta sejumlah senyawa aktif di dalamnya dipercaya dapat membantu menjaga fungsi tubuh jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat.

Dilansir dari Halodoc dan Hello Sehat, berikut lima manfaat daun jeruk yang patut diketahui.

1. Berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung

Daun jeruk mengandung senyawa rutin yang diketahui memiliki potensi membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Senyawa ini dikaitkan dengan kemampuan membantu mengontrol kadar kolesterol dan mendukung kelancaran aliran darah.

Meski demikian, sebagian besar penelitian masih menggunakan ekstrak atau suplemen rutin, sehingga manfaat dari konsumsi daun jeruk secara langsung masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. Mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh

Daun jeruk kaya akan flavonoid dan flavonol, dua jenis antioksidan yang berperan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

Paparan radikal bebas yang berlebihan diketahui berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis, sehingga asupan makanan kaya antioksidan dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.

3. Mendukung proses detoksifikasi alami tubuh

Minyak atsiri yang terdapat pada daun jeruk dipercaya memiliki sifat antimikroba dan berpotensi membantu proses pembersihan alami tubuh.

Beberapa penelitian menyebutkan senyawa aktif di dalamnya dapat mendukung fungsi hati dan sistem limfatik dalam menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, meski efektivitasnya pada manusia masih memerlukan kajian lebih lanjut.

4. Membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan

Daun jeruk memiliki kandungan yang bersifat antiinflamasi dan secara tradisional sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan gangguan pencernaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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