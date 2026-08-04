5 Makanan yang Sering Dikira Tidak Baik untuk Kesehatan, Padahal Punya Banyak Manfaat

JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya memiliki ketakutan terhadap makanan tertentu.
Beberapa makanan mendapatkan reputasi buruk dan sebagian besar orang percaya bahwa makanan tersebut tidak sehat.
Tetapi itu tidak selalu benar. Banyak makanan buruk sebenarnya baik untuk Anda.
Makanan tersebut hanya mendapatkan reputasi buruk dari waktu ke waktu karena konsumsi berlebihan dan alasan lainnya.
Melansir health, berikut lima makanan sehat yang sering dianggap buruk bagi kesehatan Anda namun ternyata punya banyak manfaat untuk tubuh.
1. Cokelat hitam
Cokelat hitam bukan hanya sekadar kenikmatan terlarang, tetapi juga kaya akan flavonoid, senyawa tumbuhan yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi.
Selain itu, cokelat hitam juga meningkatkan kesehatan jantung dan merupakan sumber magnesium yang baik.
Namun, nikmati hanya satu potong kecil sebagai camilan setelah makan.
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