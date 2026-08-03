Bukan Sekadar Masker, Ini 6 Manfaat Clay Mask untuk Wajah yang Lebih Bersih dan Sehat

Manfaat Penggunaan Clay Mask untuk Wajah. (freepik.com)

JawaPos.com – Memiliki kulit wajah berminyak sering menjadi tantangan tersendiri. Produksi minyak berlebih dapat membuat wajah terlihat mengilap, menyumbat pori-pori, hingga memicu munculnya masalah seperti komedo dan jerawat.

Salah satu produk perawatan wajah yang banyak digunakan untuk membantu mengatasi kondisi tersebut adalah clay mask. Masker berbahan dasar tanah liat ini dikenal mampu menyerap minyak, membersihkan kotoran, serta membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat.

Clay mask umumnya mengandung jenis tanah liat seperti bentonite dan kaolin yang memiliki kemampuan menyerap sebum serta membantu membersihkan permukaan kulit.

Meski sering direkomendasikan untuk pemilik kulit berminyak, clay mask juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai jenis kulit jika digunakan dengan cara yang tepat.

Dilansir dari laman Hellosehat dan Halodoc, berikut enam manfaat clay mask untuk kesehatan kulit wajah.

1. Membantu Mengurangi Minyak Berlebih Salah satu manfaat utama clay mask adalah kemampuannya dalam menyerap minyak alami atau sebum berlebih pada wajah.

Produksi minyak yang tidak terkendali dapat membuat kulit tampak kusam dan meningkatkan risiko penyumbatan pori-pori. Dengan penggunaan yang sesuai, clay mask dapat membantu wajah terasa lebih segar dan tidak terlalu berminyak.

Bagi pemilik kulit berminyak, penggunaan clay mask sekitar satu hingga dua kali dalam seminggu dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit.

2. Membantu Mencegah Komedo Hitam Komedo hitam muncul ketika pori-pori tersumbat oleh campuran minyak, kotoran, dan sel kulit mati.

Clay mask membantu membersihkan berbagai penyumbat tersebut sehingga pori-pori menjadi lebih terjaga. Dengan kulit yang lebih bersih, risiko munculnya komedo dapat diminimalkan.

3. Membersihkan Kotoran yang Menumpuk di Pori-Pori Aktivitas sehari-hari membuat kulit wajah terpapar debu, polusi, dan berbagai kotoran. Jika tidak dibersihkan dengan baik, zat tersebut dapat menumpuk dan mengganggu kesehatan kulit.

Clay mask memiliki kemampuan menyerap kotoran dari permukaan hingga area pori sehingga membantu wajah terlihat lebih bersih dan terawat.